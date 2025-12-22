Niños campeones llevan el trofeo a casa de su compañero de 8 años con leucemia (VIDEO)

Buenos Aires.- El título ya estaba definido, pero el festejo no, por eso los niños de un equipo de futbol infantil tomaron el trofeo de campeones y lo llevaron hasta la casa de Bruno, su compañero de ocho años que dejó de jugar tras ser diagnosticado con leucemia.

El gesto fue grabado en video y se volvió viral en redes sociales.

A Bruno le diagnosticaron leucemia y tuvo que dejar de jugar, pero sus amigos de futbol salieron campeones y le llevaron la copa a la casa. La felicidad de Bruno al levantar la copa con sus amigos festejando lo dice todo.



Estoy entre lágrimas, que video precioso 🥹😭 pic.twitter.com/034NrXNwsc — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) December 19, 2025

La escena ocurrió en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los integrantes del equipo Vecinos Unidos llegaron juntos a la vivienda de Bruno para entregarle la copa y celebrar con él el campeonato que ganaron en la liga barrial.

El momento fue compartido por familiares y medios locales, generando una amplia reacción en plataformas digitales.

La historia cobró mayor relevancia porque Bruno atraviesa un proceso médico complejo.

El niño recibió un trasplante de médula ósea hace dos meses. El donante fue su hermano menor, de seis años de edad, con una compatibilidad del 99.99 por ciento, según reportes de la prensa argentina.

El inicio de la enfermedad y la ausencia en la cancha

Bruno dejó de asistir a los entrenamientos y partidos a principios de mayo, cuando comenzaron los primeros síntomas.

“Arrancó a principios de mayo. Bruno tenía que venir a jugar, pero se sentía mal, como descompuesto”, explicó José “Cuche” Caggiano, entrenador del equipo, en entrevista al portal TN.

La situación se repitió en los días siguientes y llamó la atención de su familia y el padre del menor detectó cambios físicos evidentes.

“Al domingo siguiente tampoco pudo venir y el papá notó que estaba muy blanco y con manchitas, como moretones, en la panza”, precisó el entrenador.

Tras acudir a un servicio de urgencias, Bruno fue internado y sometido a estudios médicos. El diagnóstico fue leucemia y a partir de ese momento inició un tratamiento que incluyó quimioterapia y hospitalizaciones prolongadas.

Un trasplante entre hermanos

Ante la necesidad de un trasplante de médula ósea, la familia de Bruno encontró compatibilidad dentro del propio hogar. Su hermano menor, de seis años, resultó compatible en un 99.99 por ciento, lo que permitió realizar el procedimiento, de acuerdo con la información difundida por medios argentinos.

El trasplante se llevó a cabo dos meses antes del cierre del torneo en el que participó Vecinos Unidos. Desde entonces, Bruno se encuentra en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, y sin poder retomar actividades deportivas.

Mientras tanto, el equipo continuó compitiendo. Aunque Bruno no pudo regresar a la cancha, sus compañeros mantuvieron contacto con él y su familia durante el desarrollo del campeonato barrial.

El campeonato y la decisión del equipo

Vecinos Unidos se proclamó campeón de su categoría tras varias jornadas de competencia. Sin embargo, el festejo no se realizó de inmediato. El cuerpo técnico planteó una alternativa distinta para cerrar la temporada.

“Les propuse llevarle el trofeo a Bruno y lo más lindo fue la reacción de los chicos: con solo ocho años, todos estaban felices de compartir la copa con su compañero”, destacó José “Cuche” Caggiano.

Los niños se organizaron y acudieron juntos a la casa de Bruno, vestidos con el uniforme del equipo, entregaron el trofeo y permanecieron con él durante algunos minutos.

El video que se viralizó en redes sociales

El momento fue grabado en video por familiares y personas cercanas. Las imágenes muestran a los niños llegando en grupo, entregando la copa y rodeando a Bruno frente a su casa.

El material fue compartido en redes sociales y retomado por distintos medios de comunicación en Argentina.

De acuerdo con la cobertura de TN, el video generó miles de reacciones y comentarios, la mayoría destacando la acción del equipo y la participación de los niños en la iniciativa.

Mensajes de apoyo también fueron dirigidos a la familia de Bruno, así como al entrenador y a los padres de los jugadores, quienes acompañaron el proceso del equipo durante la temporada.

Un cierre de temporada fuera de la cancha

Para Vecinos Unidos, el campeonato quedó registrado en la tabla de posiciones. Sin embargo, el cierre de temporada ocurrió fuera de la cancha, en un entorno distinto, marcado por la ausencia de un jugador que siguió siendo parte del grupo.

La historia de Bruno y de sus compañeros se difundió más allá del ámbito deportivo. El video continúa circulando en redes sociales, mientras el niño avanza en su recuperación tras el trasplante de médula ósea recibido gracias a la donación de su hermano menor.

