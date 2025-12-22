Niños campeones llevan el trofeo a casa de su compañero de 8 años con leucemia (VIDEO)

Buenos Aires.- El título ya estaba definido, pero el festejo no, por eso los niños de un equipo de futbol infantil tomaron el trofeo de campeones y lo llevaron hasta la casa de Bruno, su compañero de ocho años que dejó de jugar tras ser diagnosticado con leucemia.
El gesto fue grabado en video y se volvió viral en redes sociales.
La escena ocurrió en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los integrantes del equipo Vecinos Unidos llegaron juntos a la vivienda de Bruno para entregarle la copa y celebrar con él el campeonato que ganaron en la liga barrial.
El momento fue compartido por familiares y medios locales, generando una amplia reacción en plataformas digitales.
La historia cobró mayor relevancia porque Bruno atraviesa un proceso médico complejo.
Te puede interesar: Área “Colibrí”, acompañamiento y cuidados paliativos para niños con cáncer
El niño recibió un trasplante de médula ósea hace dos meses. El donante fue su hermano menor, de seis años de edad, con una compatibilidad del 99.99 por ciento, según reportes de la prensa argentina.
El inicio de la enfermedad y la ausencia en la cancha
Bruno dejó de asistir a los entrenamientos y partidos a principios de mayo, cuando comenzaron los primeros síntomas.
“Arrancó a principios de mayo. Bruno tenía que venir a jugar, pero se sentía mal, como descompuesto”, explicó José “Cuche” Caggiano, entrenador del equipo, en entrevista al portal TN.
La situación se repitió en los días siguientes y llamó la atención de su familia y el padre del menor detectó cambios físicos evidentes.
“Al domingo siguiente tampoco pudo venir y el papá notó que estaba muy blanco y con manchitas, como moretones, en la panza”, precisó el entrenador.
Tras acudir a un servicio de urgencias, Bruno fue internado y sometido a estudios médicos. El diagnóstico fue leucemia y a partir de ese momento inició un tratamiento que incluyó quimioterapia y hospitalizaciones prolongadas.
Un trasplante entre hermanos
Ante la necesidad de un trasplante de médula ósea, la familia de Bruno encontró compatibilidad dentro del propio hogar. Su hermano menor, de seis años, resultó compatible en un 99.99 por ciento, lo que permitió realizar el procedimiento, de acuerdo con la información difundida por medios argentinos.
El trasplante se llevó a cabo dos meses antes del cierre del torneo en el que participó Vecinos Unidos. Desde entonces, Bruno se encuentra en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, y sin poder retomar actividades deportivas.
Mientras tanto, el equipo continuó compitiendo. Aunque Bruno no pudo regresar a la cancha, sus compañeros mantuvieron contacto con él y su familia durante el desarrollo del campeonato barrial.
El campeonato y la decisión del equipo
Vecinos Unidos se proclamó campeón de su categoría tras varias jornadas de competencia. Sin embargo, el festejo no se realizó de inmediato. El cuerpo técnico planteó una alternativa distinta para cerrar la temporada.
“Les propuse llevarle el trofeo a Bruno y lo más lindo fue la reacción de los chicos: con solo ocho años, todos estaban felices de compartir la copa con su compañero”, destacó José “Cuche” Caggiano.
Los niños se organizaron y acudieron juntos a la casa de Bruno, vestidos con el uniforme del equipo, entregaron el trofeo y permanecieron con él durante algunos minutos.
El video que se viralizó en redes sociales
El momento fue grabado en video por familiares y personas cercanas. Las imágenes muestran a los niños llegando en grupo, entregando la copa y rodeando a Bruno frente a su casa.
El material fue compartido en redes sociales y retomado por distintos medios de comunicación en Argentina.
De acuerdo con la cobertura de TN, el video generó miles de reacciones y comentarios, la mayoría destacando la acción del equipo y la participación de los niños en la iniciativa.
Mensajes de apoyo también fueron dirigidos a la familia de Bruno, así como al entrenador y a los padres de los jugadores, quienes acompañaron el proceso del equipo durante la temporada.
Un cierre de temporada fuera de la cancha
Para Vecinos Unidos, el campeonato quedó registrado en la tabla de posiciones. Sin embargo, el cierre de temporada ocurrió fuera de la cancha, en un entorno distinto, marcado por la ausencia de un jugador que siguió siendo parte del grupo.
La historia de Bruno y de sus compañeros se difundió más allá del ámbito deportivo. El video continúa circulando en redes sociales, mientras el niño avanza en su recuperación tras el trasplante de médula ósea recibido gracias a la donación de su hermano menor.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Cuando el sueño parecía imposible: FIFA anuncia boletos del Mundial 2026 desde 1,000 pesos
Ciudad de México.- Para millones de aficionados al futbol que venían resignando el sueño de asistir al Mundial 2026, la FIFA anunció una noticia que renueva la esperanza.
Tras cientos de miles de mensajes de preocupación por los altos costos de los boletos, el máximo organismo creó una nueva categoría de entradas económicas, con un precio aproximado de 60 dólares, alrededor de 1,000 pesos mexicanos, para todos los partidos del torneo.
Una oportunidad real para la afición
La nueva modalidad denominada “grada básica” —también referida en documentos oficiales como Supporter Entry Tier— supone un cambio significativo en la estrategia de venta de boletos para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Las entradas en esta categoría estarán disponibles para los 104 partidos, incluida la final, lo que ofrece una oportunidad de estar en el estadio a quienes no pueden costear los precios más altos.
En el comunicado oficial de la FIFA, se detalló que esta opción tiene el propósito de “apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones nacionales durante el torneo”, tras recibir más de 20 millones de solicitudes de boletos desde que abrió el tercer proceso de selección aleatoria el 11 de diciembre de 2025.
¿Quiénes podrán acceder a estos boletos?
La FIFA explicó que solo los aficionados de selecciones clasificadas a la Copa Mundial podrán solicitar esta entrada a precio reducido, que será entregada a través de las federaciones nacionales de cada equipo.
Cada federación decidirá criterios específicos para asignarlas, aunque el máximo organismo del balompié internacional solicitó que se otorguen preferentemente a los seguidores más fieles.
De acuerdo con la distribución anunciada, el 50% de la asignación de boletos de cada federación corresponderá a las categorías más accesibles: 40% de “grada asequible” y 10% de “grada básica”.
El resto se dividirá entre localidades estándar y preferentes, cuyas tarifas son significativamente más elevadas.
Reacción de aficionados y contexto del torneo
La medida llega después de que seguidores y diversas asociaciones expresaran su preocupación por los costos de las entradas, que en fases previas superaban con creces los niveles tradicionales observados en otras Copas del Mundo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Técnico de Escocia pide no sacrificar a la familia por el Mundial 2026
Ciudad de México.- El director técnico de la selección de Escocia, Steve Clarke, sugirió a los aficionados a no comprar boletos para el Mundial 2026 a costa de la estabilidad familiar ni de la dignidad económica.
En la antesala del regreso de Escocia a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, el seleccionador optó por la prudencia, advirtió sobre los altos costos de viajar a Estados Unidos y pidió a los aficionados priorizar a su familia antes que el espectáculo deportivo.
El llamado a la mesura en tiempos de euforia mundialista
En entrevista con Sky Sports desde Reino Unido, Clarke se refirió a la realidad económica que enfrentan los seguidores escoceses.
“Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos, incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones”, señaló el técnico.
El estratega reconoció que el entusiasmo por volver a un Mundial puede empujar a decisiones impulsivas. Sin embargo, insistió en que el futbol no debe convertirse en una carga financiera para los hogares.
“Así que sabíamos que iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir”, expresó Clarke.
Priorizar la dignidad económica de las familias
El mensaje de Clarke tomó fuerza cuando apeló directamente a la responsabilidad personal y familiar.
“Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia”, afirmó el seleccionador escocés en la entrevista con Sky Sports.
La advertencia se da en un contexto de creciente inconformidad entre aficionados de distintos países por los precios de los boletos y los gastos asociados al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Clarke también reconoció que la asignación de entradas para Escocia será limitada, lo que incrementa la presión entre los seguidores más fieles.
“Me gustaría pensar que con la poca asignación de entradas que nos toca, muchos de los aficionados irán a todos los lugares, pero quizá solo sean 1,200 personas”, añadió.
Un Mundial histórico para Escocia, con costos elevados
Escocia integra el Grupo C junto con Brasil, Marruecos y Haití. Sus dos primeros encuentros se jugarán en Boston, ante haitianos y marroquíes, mientras que el tercer partido frente a la selección brasileña será en Miami.
El regreso al máximo torneo del futbol representa un hito deportivo para el país europeo, pero también un desafío logístico y económico para sus aficionados, debido a traslados largos, hospedaje y boletos con precios elevados.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Más Deportes
El Hijo del Santo se despidió con la Virgen en la espalda y su padre en el corazón
El pancracio mexicano despide a una leyenda
Ciudad de México.— Tras 43 años en los cuadriláteros, El Hijo del Santo cerró una carrera marcada por la disciplina, la entrega y una fe inquebrantable.
Recorrió el camino al encordado una vez más, como lo hizo desde aquel ya lejano 1982 para enfrentar un combate frente a su querido respetable con la mítica máscara plateada.
Y lo hizo con el peso de un legado de una leyenda que supo honrar durante casi medio siglo, cuando su padre, Rodolfo Guzmán Huerta, se retiró de la lucha libre.
La Virgen lo acompañó en su última lucha
En la previa de la última lucha de El Hijo del Santo, el esteta se robó los reflectores al salir al ring con una vestimenta diferente. Para encarar su última lucha, saludó al público que lo ha seguido con los colores de la bandera de México y la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Más para leer: Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones
El luchador, quien es devoto y ha compartido su fe en múltiples entrevistas, lució una capa con la figura religiosa, aumentando los aplausos y posando para las fotografías de los seguidores, que esperaron para tener un saludo del gladiador.
Su devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los tesoros más grandes que le dejaron sus padres, quienes también tenían un fervor por la Guadalupana.
A lo largo de su carrera fue campeón en múltiples ocasiones y en diversas empresas, incluyendo AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, recibió el reconocimiento oficial de organismos como la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México.
La lucha que puso fin a la carrera de El Hijo del Santo, terminó con una victoria más, la segunda más especial (detrás del debut), ahora, ante Ángel Blanco Jr.
El Hijo del Santo, “Es un ejemplo a seguir”
“Es una persona humilde y sencilla, es un ejemplo a seguir para todas las personas. Él está donde está por su sencillez como ser humano”, expresa el señor Martín a MedioTiempo sobre El Hijo del Santo.
Los miles de aficionados que se dieron cita en el Palacio de los Deportes, recordarán así al hombre que encarnó a la leyenda. Amable, atento con los fans, con una caerrera impoluta.
Su legado es tan importante, que impactó a personas de todas las edades, no sólo a quienes pudieron seguir toda su carrera.
“No le he fallado a mi padre”
En entrevista con Publimetro previa a su Última Noche Plateada (nombre de la función final de su carrera), El Hijo del Santo se dijo feliz de culminar así con su carrera intachable, especialmente por lo que representa el legado de su padre para la lucha libre mexicana y para el país en general.
“Siempre he sentido, y sobre todo en estos últimos años, que mi papá está muy orgulloso de lo que su hijo ha logrado, porque no le he fallado. He sido un hombre disciplinado, he sido un hombre que ha cuidado a este personaje de todas las maneras posibles. He llevado una carrera exitosa, con triunfos, no ha sido fácil, pero yo pienso y siento que él está orgulloso de mí, y creo que está muy contento de que yo haya tomado esta decisión de decir adiós”
Finalmente, reconoció que su adiós de los cuadriláteros no es el fin de El Hijo del Santo, pues tiene proyectos que mantendrán vivo al personaje.
Doy conferencias motivacionales, quiero continuar con eso. Tengo pendiente la bioserie de mi padre, una historia sobre El Hijo del Santo, quiero publicar un libro.
Además, reveló que el relevo generacional está listo y quedará en manos de su hijo, Santo Junior.
JAHA
Futbol Mexicano
Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones
Una dinastía de campeones
Ciudad de México.— Toluca ganó el bicampeonato de la Liga MX tras vencer en una cardíaca tanda de penales a los Tigres de la UANL de la mano de Antonio Mohamed y su hijo Shayr.
Así, el estratega igualó en campeonatos a entrenadores históricos como Víctor Manuel Vucetich y Manolo Lapuente.
El Turco logró uno de sus campeonatos más especiales, como lo fue el título pasado ante América, pues uno de sus auxiliares es precisamente su hijo.
Shayr Mohamed y su paso del campo al análisis táctico
Shayr Mohamed González nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, y tuvo una breve carrera como futbolista profesional. Rayados de Monterrey registró su debut en primera división, donde jugó pocos minutos antes de salir expulsado en un encuentro oficial ante América.
El joven continuó su trayectoria en Xolos de Tijuana y Cancún FC, según datos de la Liga MX y la Liga de Expansión. Tras esas etapas, decidió cerrar su ciclo como jugador y permanecer en el futbol desde el ámbito técnico.
Toluca incorporó a Shayr Mohamed a su cuerpo técnico antes del Clausura 2025, torneo que el club ganó su estrella 11. Con ese campeonato y el título posterior, el auxiliar sumó dos ligas desde el banquillo, con apenas 25 años.
La Federación Mexicana de Futbol señaló en distintos documentos que la transición de exjugadores jóvenes a roles de análisis y estrategia se volvió una tendencia creciente en clubes profesionales.
Shayr Mohamed, un hombre de fe
Previo al partido de ida de la final, Shayr Mohamed compartió imágenes personales en redes sociales durante el 12 de diciembre. Las publicaciones mostraron una vela encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañadas por un mensaje breve.
En sus redes sociales suele publicar imágenes que destacan su fe y su cercanía con su familia.
Dinastías familiares en la historia de la Liga MX
La familia Mohamed es de las más gloriosas de la Liga MX. Sin embargo, otras familias lograron campeonatos en distintas épocas.
José Alves “Zague” y Luis Alberto Alves “Zaguinho” figuran como referentes históricos del América, con títulos y récords goleadores documentados por el club.
Geraldo Francisco Dos Santos “Zizinho” y Jonathan Dos Santos también integran la historia azulcrema. El propio América reconoció a Jonathan como parte del tricampeonato en torneos cortos.
Guadalajara ganó los campeonatos de Javier de la Torre como técnico y el título de Eduardo de la Torre como jugador en la temporada 1986-1987.
En tanto, Pumas tuvo a José Luis “Pareja” López y José Luis “Parejita” López en distintos periodos.
Chivas logró el título de Javier Hernández Balcázar en 2006, mientras que su padre, Javier Hernández Gutiérrez lo hizo con el Puebla en 1990. Christian Gimenez y Santiago Gimenez también salieron campeones con Pachuca y Cruz Azul, respectivamente.
JAHA
Iglesia en Miami pide frenar deportaciones en Navidad
Metro y Metrobús ajustan horarios por Noche Buena y Navidad en CDMX
Pavo y ponche: así será el menú de ‘El Torito’ en Navidad y Año Nuevo en CDMX
Regalos de Navidad: el origen que hoy abre la puerta al perdón y la fraternidad
Niños campeones llevan el trofeo a casa de su compañero de 8 años con leucemia (VIDEO)
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
La ex Miss Universo Ximena Navarrete comparte el bautizo de su tercer hijo
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Mundohace 11 horas
Primera mujer en silla de ruedas hace historia en el espacio
-
Méxicohace 8 horas
La siesta infantil: un descanso que también cuida el sueño nocturno
-
Méxicohace 7 horas
¿Dar un celular antes de los 12 afecta la salud infantil?
-
Mundohace 5 horas
Regalos de Navidad: el origen que hoy abre la puerta al perdón y la fraternidad