“No es cuestión de dinero”: Laporta sobre la renovación de Messi

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, indicó que la renovación de Lionel Messi “va por buen camino” pero no quiso adelantar si el argentino se mantendrá en el equipo.

Durante la presentación del refuerzo Eric García, Laporta aclaró que las pláticas siguen en busca de que Messi se quede en la insitución.

“Esto va en conversaciones con representantes de Leo. Ya lo dije el otro día, va bien y esperamos que sigan progresando”, dijo.

Te puede interesar: Messi, cerca de renovar con el Barcelona

Aclaró que la renovación del contrato de Messi no depende de la auditoría que se está realizando en el equipo.

“Queremos hacer un contrato nuevo con Leo, va bien, pero no está hecho”, dijo el presidente azulgrana y añadió que “siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte, por la nuestra sabemos el marco de posibilidades que tenemos en el Barça en el tema económico”.

“Él (Messi) está mostrando mucha comprensión, y no es un tema de dinero, él quiere seguir con esta reflexión. Quiere tener un equipo competitivo con el que se ganen Champions y Ligas”, agregó Laporta.

“Sabemos que Leo se quiere quedar, pero tiene otras propuestas y es lo que estamos valorando mucho”, sentenció.

Síguenos en redes sociales