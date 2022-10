No soy escalón de nadie: Brayan Rivera

Ciudad de México.— El “Azteca” Rivera asegura que no es escalón de nadie y lo demostrará ante Odín Juárez Brayan “Azteca” Rivera asegura que si lo eligieron escalón para su pelea con Odín Juárez, se equivocaron.

Te puede interesar Buscará México ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

La función será el sábado cuando dispute el título Nacional Fecombox de peso supergallo en el Domo de Ciudad Jardín. La pelea estelar de la función que presentarán “Chiquita González Boxing” será a 10 rounds.

“Si piensan que van a agarrar un costal o me usarán de escalón, les digo que Dios está de mi lado. He tenido tropiezos y trabas, y esta es la oportunidad para demostrar que estoy para grandes cosas, no me impedirá eso llegar a mis sueños, que Dios lo cuide (a Odín), que esté bien preparado y daremos guerra el sábado”, dijo Brayan Rivera.