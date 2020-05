“Nunca le interesó al ‘finito’ pelear conmigo”: ‘Chiquita’ González

Ciudad de México,— El ex campeón minimosca del Consejo mundial de boxeo y miembro del salón de la fama, Humberto “Chiquita” González, aseguró en videoconferencia que nunca existió interés para pelear en su momento contra el también mexicano, Ricardo “Finito” López, monarca invicto en la división paja del WBC.

En su momento pintaba para ser el gran pleito entre pugilistas nacionales, pero por cuestiones del destino, nunca se dio, reconoce el ex campeón mexicano, “Si hubo oferta, si hubo algo para hacer, pero no sé, cosas del destino que no se hizo, yo primero estaba minimosca, no había más, y yo era campeón en minimosca, yo tenía clasificado abajo de mí a Ricardo López, pero nunca le intereso”, afirmó la “Chiquita”.

Antes no existía el peso paja: González

González recuerda que como campeón mundial minimosca, la división donde reinaba el “finito”, no figuraba, “Cuando fui campeón del mundo nomás había minimosca, no había peso paja, y después yo creo que crearon o inventaron el peso paja no sé para quien, entonces yo por ahí digo que nunca se hizo porque yo era campeón minimosca, estaba yo bien plantado en esa división”, sentenció el originario de Ciudad Nezahualcóyotl.



Finalmente la “Chiquita” reconoce que le hubiera gustado asaltar la división mosca, ya que a todos los rivales en su momento los había vencido, y así cosechar otro cinturón en su nutrida carrera.

