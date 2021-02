“Nunca subestimo a mis rivales”: Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Ciudad de México,— El presidente del Consejo Mundial de boxeo, Mauricio Sulaimán, reconoció ante la prensa especializada que el combate que tendrá lugar el próximo 20 de febrero en Las Vegas, entre el campeón mundial superpluma WBC Miguel Berchelt y el ex olímpico Oscar Valdez, será épica.

Aceptó Mauricio Sulaimán que esta pelea inevitablemente nos remonta a las época donde dos mexicanos cimbraban los estadios o arenas donde se presentaban, tales como Erik Morales vs. Marco Antonio Barrera, Lupe Pintor vs. Carlos Zárate, Israel Vázquez vs. Rafael Márquez, Carlos Zárate vs. Alfonso Zamora e incluso Gutty Espadas vs Eddy Morales.

Convencido que este encuentro tiene todo lo necesario para ser la pelea del año. El máximo dirigente se confesó conflictuado, pues tanto Miguel como Oscar, son muy cercanos al WBC. Dos púgiles que conoce desde muy jóvenes y a quienes ha seguido desde que se iniciaron en el mundo de los guantes.

Mauricio Sulaimán aseguro que esta pelea no solo será una guerra entre dos púgiles, sino también un encuentro de estrategas. Alfredo Caballero, entrenador del “Alacrán” Berchelt, y Eddy Reynoso, en la esquina de Oscar Valdez, buscarán demostrar quién es el entrenador con las mejores armas para alzarse con la victoria.



Finalmente Mauricio Sulaimán exhortó a todos a no perderse de esta gran pelea, la cual, promete convertirse en clásico y por supuesto deseo suerte a ambos guerreros. La función se podrá disfrutar el próximo sábado desde Las Vegas, a través de ESPN y Azteca en territorio mexicano

Foto cortesía WBC

