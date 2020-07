Ochoa se burla de Luisito Comunica, con todo respeto…

Ciudad de México, — A falta de presentar los exámenes médicos y firmar su contrato, el futbolista Sergio Díaz de 22 años es nuevo jugador del América, llega a préstamo con opción a compra.

El ex futbolista de Cerro Porteño, emigra al balompié mexicano para incorporarse al América, donde será compañero del ex Olimpia, Richard Sánchez y de Bruno Valdez, el ex Sol de América.

El es Sergio Díaz el jugador que está a nada de llegar al América. Su carta actualmente al Real Madrid pic.twitter.com/tNpiCliTNh — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) July 29, 2020

Sergio Díaz tuvo un paso con el Real Madrid durante 2016-2017. Estuvo durante una pretemporada con el primer equipo, pero al final terminó jugando con el Real Madrid Castilla.

El guaraní tiene 22 años, juega de delantero o extremo izquierdo, ha pasado en su corta carrera por Cerro Porteño, Deportivo Lugo, Corinthians y Real Madrid Castilla.

Foto Cortesía Real Madrid

