Firma Ignacio Ambriz contrato con los Diablos del Toluca

Ciudad de México.- El jugador de los Esmeraldas de León, William Tesillo, se mostró molesto por los comentarios que realizó un periodista de TUDN durante el partido de ida de la semifinal de la Liga MX ante Tigres.

En el compromiso, Raúl Pérez comentó que a Tesillo no se le verían los “moretones” después de que recibió un balonazo, debido al color de su piel.

“Los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya debe tener muchos en el cuerpo”, indicó en la narración.

Tesillo se mostró molesto con las palabras de Pérez “(Fue) un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante el partido de Tigres vs León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren, y muchas personas más”, escribió Tesillo.

“En este equipo todos somos iguales. En este equipo #TodosSomosTesillo. Respeto, Unión, Garra y Entrega”, posteó el club León.

Periodista ofrece disculpas

Por su parte, el periodista Raúl Pérez ofreció disculpas por su comentario y por el daño que le causó a William Tesillo.

“A lo largo de mis 31 años de carrera me he comportado con absoluto profesionalismo, entrega y respeto por este deporte que amamos y debe seguir siendo ejemplar para todos”.

“A William Tesillo, a su familia, sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión de ayer, les ofrezco una sincera disculpa”, sentencia el comunicado del periodista.

