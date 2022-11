Oro y bronce para México en el Campeonato Mundial de Taekwondo

Guadalajara.— México consiguió sus dos primeras medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se realiza en el Centro Acuático Metropolitano en Guadalajara. Las preseas cayeron por conducto de Leslie Soltero y Bryan Salazar.

Leslie Soltero se convirtió en campeona del mundo en la categoría de menos de 67 kilos en el Mundial de Taekwondo luego de vencer en la final a la serbia Aleksandra Perisic por 2-1, y así la mexicana es la quinta deportista nacional en subirse a lo más alto del podio en una justa mundialista. Así, los cinco campeones del mundo que tiene México en esta disciplina son: Óscar Mendiola, Edna Díaz, María Espinoza, Uriel Adriano y Leslie Soltero.

“Estoy muy feliz de poder hacer historia en casa, llena de orgullo y felicidad de poder escuchar el Himno Nacional. Me tiene en shock y ser campeona del mundo no me lo creo pero estoy muy contenta. Estamos con la meta para ir a París y hay que seguir trabajando. El oro sabe a felicidad, no tengo palabras”, mencionó Soltero.