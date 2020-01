Oswaldo Alanís, con un pie fuera de Chivas

Ciudad de México.- La directiva de las Águilas del América está cerca de finiquitar las negociaciones para que Miguel Herrera continúe al frente del cuadro americanista los próximos años.

Santiago Baños, presidente deportivo del cuadro de Coapa, comentó que es casi un hecho que el “Piojo” renueve contrato.

“(El actual contrato) vence a finales de mayo, no recuerdo bien, ya tuvimos un acercamiento, ahorita estamos en el cierre de registro de jugadores, las entradas y salidas, todo se dará a su debido tiempo, tenemos el espacio del torneo para ir platicando y poder llegar a un acuerdo”, explicó Baños.

“Sin problema, él no se quiere ir, nosotros no queremos que se vaya, creo que va a haber un arreglo muy pronto”.

Por otra parte, Baños criticó el problema de los registros en México ya que no se hace de manera adecuada como en otros países.

Puso el ejemplo de Giovani dos Santos, quien pudo ser registrado como mexicano gracias a que había estado en una Liga nacional hace muchos años. “Gio tuvo un registro en una Liga por ahí y afortunadamente se pudo registrar como formado en México”, expresó y habló del caso de Jonathan dos Santos, quien no jugaría en la Liga MX como nacional. “Jonathan, sé que no estuvo registrado, si nos vamos estrictamente al reglamento ocuparía una plaza de No Formado en México a menos que exista algo que tenga que ver en la selección, desconozco”, sentenció.