Oubaali vs. Donaire, este sábado por el título de peso Gallo WBC

Ciudad de México,— La esperada batalla del Consejo Mundial de Boxeo entre el campeón francés Nordine Oubaali y el histórico púgil filipino Nonito Donaire se podrá ver este sábado 29 de mayo, una velada desde Carson, California

El francés Nordine Oubaali (17-0, 12 Ko’s) volverá este sábado 29 de mayo por la puerta grande a territorio estadounidense y lo hará nada más y nada menos que para exponer por tercera vez el campeonato Gallo del Consejo Mundial de Boxeo frente a un veterano de mil batallas como lo es el múltiple campeón Nonito ‘Filipino Flash’ Donaire (40-6, 26 Ko’s).

Un combate de pronóstico reservado que ha cautivado a los amantes del deporte de los puños. Los estilos de ambos pugilistas hacen pensar que podemos ver un auténtico clásico del boxeo, con un dotado de técnica como Oubaali peleando en un barril de pólvora ante el explosivo Donaire.

También en la cartelera, el noqueador boricua Subriel Matías disputará una batalla eliminatoria de peso Superligero frente al no menos peligroso Batyrzhan Jukembayev, mientras que en la inicial, el poderoso Gary Anuanne Russell irá ante el habilidoso Jovanie Santiago en un duelo de poder a poder en busca de la gloria.

SÁBADO 29

9:00 p.m.

Nordine Oubaali (Francia) vs. Nonito Donaire (Filipinas)

Subriel Matías (Puerto Rico) vs. Batyrzhan Jukembayev (Kazajistán)

Gary Anuanne Russell (EE.UU.) vs. Jovanie Santiago (Puerto Rico)

Foto cortesía WBC

