Juegos Paralímpicos esperan atraer a 4 millones de visitantes

Avec @GDarmanin et @TonyEstanguet pour la présentation ce matin des dispositifs de sécurité du Relais de la Flamme et des Jeux Paralympiques, pour lesquels près de 4 millions de visiteurs sont attendus en Ile-de-France 🇫🇷



Pour permettre aux compétitions et aux festivités de se… pic.twitter.com/ruqQ5ioL9Z