“Luchaba junto con mi bebé”: arquera de Azerbaiyán participó en París con 6 meses de embarazo

París.— Novak Djokovic agradeció a Dios por la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante el español Carlos Alcaraz.

“Agradezco a Dios por darme su misericordia, por darme esta bendición y esta oportunidad”, dijo visiblemente emocionado en zona mixta tras su victoria.

La medalla llegó en un año complicado para el tenista por sus lesiones y carencia de títulos, pero supo reponerse a las adversidades.

“Pero nada es imposible, cuando tienes fe y crees en ti mismo, nada es imposible”, agregó el legendario tenista serbio.

Las emotivas respuestas de Novak Djokovic se derivaron luego de que un periodista le regalara una foto de Nole, con cuatro años sosteniendo una raqueta.

En la imagen tomada en Kopaonic Mountain, de su natal Serbia, se ve al campeón olímpico de tenis con su primer coach.

“Fue un largo camino. Él me ayudó a enamorarme del tenis, me siento muy agradecido con todos, incluyendo a mi primer entrenador y con toda la gente”, agregó.

Finalmente, Djokovic alabó a Alcaraz: “Está en una forma olímpica (…) Es un gran competidor. Cuando ha perdido el primer set no ha bajado los brazos, eso demuestra su espíritu luchador. Ha encontrado su mejor nivel en los momentos clave. Cuando he visto que mi golpe de derecha le superaba en el tiro final he sentido algo que no había sentido nunca”.

Novak Djokovic mostró su fe al disputar todos sus encuentros de París 2024 con la cruz ortodoxa en el cuello. Además, se encargó de mostrarla en cada entrevista post-partido.

Tras su victoria por 7-6 y 7-6 ante Alcaraz, se persignó en el centro de la pista para agradecer a Dios por este triunfo.

La medalla de oro sirve a Djokovic para completar el ‘Golden Slam’ y convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos.

