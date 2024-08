Rebeca Andrade: “Dios me brindó esta oportunidad”

París.— La gimnasta brasileña Rebeca Andrade agradeció a Dios luego de que ganara la medalla de oro en la prueba de suelo en París 2024.

En entrevista con CazéTV la deportista afirmó Dios la preparó para ganar su medalla olímpica en su carrera.

“Dios me estaba preparando para que pudiera lograr mis objetivos”, dijo, además de cantar un fragmento de una canción cristiana de Jessé Aguilar.

En otra entrevista, explicó más a profundidad su fe en el proceso de preparación que tuvo previo a los Juegos Olímpicos.

“Esta medalla no fue porque le pedí a Dios una medalla, Él me dio la oportunidad de conquistarla, pasé por todo lo que tuve que pasar, trabajé, sudé, lloré, me esforcé, reí, me divertí, viajé. Entonces siento que hice esto posible también y Él siempre estuvo allí bendiciéndome, protegiéndome y sintiéndose orgulloso de mí, sabiendo que su sierva siempre estaba dando lo mejor”.

Rebeca Andrade hizo historia al convertirse en la campeona olímpica con el mayor número de medallas para su Brasil natal.

En la competencia de piso, venció a la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien se quedó con la plata.

Durante la ceremonia de premiación, Biles y Jordan Chiles, ganadoras de la plata y el bronce, rindieron honores a Andrade con una reverencia.

