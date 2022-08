Mazatlán.— Las Águilas del América se llevan los tres puntos a domicilio, anotando los cuatro goles en el segundo partido de la jornada 11.

Te puede interesar ¡Partidazo en el Cuauhtémoc! Empate entre Bravos y La Franja

América llega al liderato del futbol mexicano momentáneamente, empatando en 21 puntos a los Rayados del Monterrey, pero con mejor diferencia de goles.

📹 | Vean ese centro de Álvaro Fidalgo y ese remate de Cáceres#SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/njGglYnEHH — Club América (@ClubAmerica) August 27, 2022

Las Águilas suman seis triunfos de forma consecutiva con 18 goles a favor y solo 2 en contra.

Henry Martín se afianza en la cima de la Tabla de Goleo. Séptimo gol del atacante mexicano. El yucateco no deja de hacer goles, hoy marcó su séptimo del torneo, que lo mantiene como líder en solitario de la tabla de anotadores. Es su gol 54 en 221 partidos de la Liga MX.

El momento de Henry Martín con América:

vs León: Doblete. vs FC Juárez: Doblete. vs Pumas UNAM: Asistencia. vs Pachuca: Gol y Asistencia. vs Cruz Azul: Gol y Asistencia. vs Querétaro: Asistencia. vs Mazatlán: Gol.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales