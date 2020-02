Pelé, en perfecto estado mental y físico

Los Ángeles.- El atacante del Galaxy de Los Ángeles, Javier “Chicharito” Hernández, adelantó que asumirá el rol de líder con el equipo de la Liga Mayor de los Estados Unidos.



“Chicharito” aseguró que está listo para asumir la resposabilidad de “cargar” al Galaxy en sus hombros.

“En mi vida, desde los 18 a los 31 siento que he sido líder a mi manera, ayudar a algunos jugadores y ellos me ayudarán a mí”, dijo.

“Algunos tenemos más experiencia en otras ligas, es lo único que cambia, eso no me hace ser mejor que otros jugadores como Efra (Álvarez), Zubak; yo estuve en ese proceso y no me sentía ni menos ni más”, aseguró.

Sobre el hecho de que ya cuenta con su visa de trabajo, Hernández explicó que está contento de tener la opción de debutar pronto, sobre todo pensando en el duelo contra Houston Dynamo del próximo 29 de febrero.

“Ansioso para nada, nada más motivado y feliz de que ya se pueda dar el primer partido, obviamente es la pretempoarada para afinar detalles técnicos y tácticos y estar preparados para el juego contra Houston”, sentenció.