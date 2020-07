Pellegrini le gana la carrera al “Piojo” Herrera

Ciudad de México.- El técnico del Leganés, el mexicano Javier Aguirre, aceptó que su futuro profesional es incierto, ante el inminente descenso del equipo.

Aguirre indicó que está contento de dirigir al Leganés, pero no depende de él su permanencia, sino de la directiva del equipo.

“¿Mi futuro?, yo estoy feliz en Leganés, me encanta Madrid y estoy cerca de casa, lo que sucede es que esto es cada domingo, bueno tres o cuatro días, no me aventuro a hablar del futuro porque no lo tengo claro”, expresó Aguirre.

Sobre la victoria que consiguió ante el Espanyol del Barcelona, dijo que es un golpe anímico para el equipo que aún mantiene la esperanza de salvarse.

“No queríamos regalar al Espanyol. Fue un partido de mucho trabajo, feo para el espectador, pero fuimos efectivos. Tiramos dos y metimos una ocasión. Así es el bendito futbol”.

Aguirre reveló que ya no contará con el mediocampista Óscar Rodríguez, quien sufrió una lesión desde hace algunas semanas.

“Es futbol, aquí el que llora, pierde y yo no lloro nunca, nunca jamás me verás llorar, ni quejarme, nada de nada”.

“Tengo 23 valientes ahí dentro con ganas de meter goles, de evitarlos y de quedarse en Primera División, él que no está, no está y que le vaya bien”, sentenció.