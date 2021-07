Periodista de profesión y maratonista por convicción

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Daniela Torres Huerta es periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro. Su carrera le permitió estar cerca del deporte, y ahora como maratonista, descubrió su gusto por el atletismo hace cinco años aproximadamente.

Te puede interesar Tras 25 años de ausencia, el tenis femenil mexicano regresa a JO

Tras hacerlo solo de “manera recreativa”, se encuentra muy cerca de iniciar el viaje a Japón para disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

El pasado 11 de abril, la atleta de 26 años, se instaló en la historia del atletismo nacional. En el Xiamen Marathon de Italia, no solo cumplió con el requisito mínimo, sino que además se posicionó como la mejor mexicana. Debutó en la prueba con un tiempo de 2:28:55.

La joven atleta se metió de lleno al deporte de alto rendimiento tras unirse al equipo del entrenador Enrique Hernández.

No te lo puedes perder Covid-19 ataca previo a los Juegos Olímpicos de Tokio

Hernández Vio las capacidades de la queretana y ha potenciado sus habilidades. Pues sabía que no tenía nada que perder, ya que el aplazamiento de Tokio 2020 le jugó a favor.

“Mi entrenador me decía que, si el resultado no salía, no pasaba nada porque aún soy muy joven y en realidad tomamos esa oportunidad porque se presentó y se pospusieron los Juegos Olímpicos. Si hubieran sido el año pasado, ni tenía contemplado el pensar en Tokio. Pero fueron una serie de cosas que hicieron que tomáramos la decisión de ir por esta prueba, como el Mundial de Medio Maratón donde tuve un buen resultado”, detalló.

Con apenas dos años en el alto rendimiento, Daniela Torres ha sido sinónimo de perseverancia y esfuerzo. Hernández, que lleva a cuatro de los seis maratonistas mexicanos a la justa veraniega. La queretana se encuentra a 20 días de su debut olímpico, pues la cita es el sábado 7 de agosto en el Parque Sapporo Odori.

Hace alrededor de ocho meses, la madre de Daniela Torres falleció a causa del cáncer. Sin embargo, antes de partir, le dedicó unas emotivas palabras, pues sabía que su hija tenía la capacidad para un día llegar a unos Juegos Olímpicos, por lo que ese sueño cristalizado tiene ahora un motivo y dedicación especial.

“A mi mamá ya no le tocó verme en esta cúspide de mi corta carrera, ya no le tocó ver mis resultados del medio maratón. Ella no tenía idea de que tan buena era yo, pero aun así me echaba todas las porras y antes de que falleciera, cuando hablé con ella, me dijo que ella tenía fe y confiaba en que podía llegar a unos Juegos y he creído en esas palabras tan es así que ahora estoy dentro”, compartió.