Phil Neville será el técnico de Rodolfo Pizarro en la MLS

Ciudad de México,— Gilberto “Zurdo” Ramírez se declaró listo para enfrentar a Marcus Browne por el título interino WBC en la división semicompleto.

El titular del WBC, Mauricio Sulaimán, mencionó que esta pelea se ordenó debido a la inactividad que tiene la división, ya que el actual campeón Artur Beterbiev, ha tenido problemas para defender su corona debido a que dio positivo a COVID-19.

Además del coronavirus durante el campamento de entrenamiento, otras restricciones relacionadas con la pandemia han retrasado la pelea del monarca de la división. Sulaimán puntualizó que en este momento la pelea se encuentra en periodo de libres negociaciones, teniendo como fecha límite el 5 de febrero, y de no llegar a un acuerdo ser iría a subasta.

El máximo dirigente del organismo se mostró muy entusiasta con este pleito, pues recordó cuando su padre Don José Sulaimán vio pelear a Gilberto, cuando apenas era un niño, y años más tarde coronarse campeón juvenil del WBC.

“Es un sueño hecho realidad”: Ramírez

“Me siento muy emocionado y motivado, siempre me he sentido parte del WBC y eso se lo debo a Don José, quien siempre me trato con especial cariño y quien desde que me conoció me dijo que sería campeón del mundo, hoy, tengo esa gran oportunidad y les aseguro que no voy a dejarla ir, pues se lo debo a él, a mi gente y a mí”.

Sobre la fecha de la pelea y la sede aún no se tiene nada definido, pero si fue contundente al decir que está buscando que esta pueda darse en Mazatlán. En este punto, cabe destacar que Ramírez tiene su propia empresa, “Zurdo Promotions”.

Gilberto agradeció al WBC la oportunidad de convertir su sueño en realidad, y con toda la convicción de un ganador, sentenció que México y el Consejo Mundial de Boxeo tendrán un nuevo y orgulloso campeón del mundo.

Foto cortesía WBC/ Twitter Gilberto Ramírez

