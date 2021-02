Pide Amaury Vergara a afición que compre camisetas de Chivas para tener refuerzos

Ciudad de México.- El presidente de Chivas, Amaury Vergara, le pidió a los aficionados del Rebaño que compre más camisetas del equipo que ayudarán a que lleguen refuerzos.

En su cuenta de twitter, un seguidor rojiblanco le pidió a Vergara una camiseta regalada, sin embargo, el directivo se negó a dársela.

“Si te la compras, yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos”, dijo Vergara,

“Necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos”, agregó el directivo.

Sobre los posibles regresos de Orbelín Pineda y Carlos Salcedo a Chivas, Vergara evitó hablar del tema.

“Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano”, dijo.

En torno a la actual campaña, Vergara comentó que en ningún momento se ha analizado la posibilidad de “correr” a alguien del plantel.

“Ahorita no vamos a correr a nadie; somos los que somos y no voy a hablar de a quién voy a traer, porque somos los que estamos”, concluyó.

