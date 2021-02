Pide Funes Mori pruebas de que jugó con Covid

Ciudad de México.- El atacante de Monterrey, Rogelio Funes Mori, pidió que se presenten pruebas de que jugó con Covid-19 durante el choque ante América.

En conferencia de prensa, Funes Mori descartó que haya encarado el duelo contra las Águilas con la enfermedad, ya que empezó a sentir síntomas un día después del partido.

“Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal, si informan con mentiras hubiera sido mejor no decir nada”.

“Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el Coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más y si no tienen pruebas para acusarme”, aseguró Funes Mori.

Señaló que es momento de cerrar el tema y pensar únicamente en el partido del fin de semana ante los Pumas de la UNAM.

“¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con Covid contra América? Es un tema delicado. Con América me sentí bien, entrené normal, no presenté síntomas”.

“El domingo me levanto, siento que pierdo el gusto, el olfato y me comunico con el doctor y me dice que me haga la prueba, di positivo y me aislé”, agregó.

“Si no tienen pruebas, hoy doy por cerrado el tema”, finalizó Funes Mori.

