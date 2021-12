Pierde la vida el “Jamaicón” Villegas, integrante del ‘Campeonísimo”

Ciudad de México.- Luis Romo podría tener las horas contadas con La Máquina de Cruz Azul ya que se integraría con los Rayados del Monterrey.

Sin embargo, en caso de que no haya un acuerdo, La Máquina estaría dispuesta a desembolsar 5 millones de dólares por un jugador del cuadro regiomontano.

“Estamos en pláticas con Romo por el tema de sus aspiraciones, él quiere salir a Europa o ganar mucho más dinero, así que la opción es que cambie de equipo”, expresó una fuente a ESPN.

“Hay pláticas, ahorita todo puede pasar. Rayados siempre es atractivo”, se informó en la cadena de televisión.

Sin embargo, el jugador indicó que no estaría dispuesto a integrarse con Rayados ya que su objetivo es ir a Europa.

“La verdad nunca pensé en irme libre, siempre intenté traerle algo para Cruz Azul, pero lo que me compete a mí es lo deportivo, necesito jugar, así me quede libre pero si no estoy en mi mejor momento no podré dar ese salto”.

“Voy a hacer todo lo posible por dar ese salto, por llegar a Europa y sea lo que sea lo haré por que es mi sueño”, comentó en entrevista con TUDN.

“Primero que nada Cruz Azul, después Selección y el Mundial. El Mundial es lo más importante, meternos a eso, empezar a despejar las dudas, porque cerramos el año de una manera un poco complicada y tenemos que reivindicar tambien a la selección y conseguir lo antes posible el pase al Mundial”, sentenció Romo.

Lee: Cruz Azul pediría una millonada por Luis Romo