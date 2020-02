Pizarro sufrió por culpa de Monterrey

Ciudad de México.- Rodolfo Pizarro aseguró que Monterrey hizo hasta lo imposible para que no se concretara su fichaje con el Inter de Miami de la Liga Mayor de los Estados Unidos (MLS).

El seleccionado mexicano comentó que estuvo cerca de caerse la contratación por las diferencias que hubo entre los dos cuadros; al final, la negociación tuvo un buen término.

“Creo que al final se complica todo. Siento que Monterrey complicó todo. Ya estaba todo anunciado, sabíamos que se iba a dar tarde o temprano, se fue alargando se fue alargando. Y al final me hacen ver mal a mí cuando ya estaba todo dicho”, dijo en entrevista para TUDN.

Pizarro reveló que lo que más recuerda de su estancia en Monterrey es cuando derrotaron a los Tigres en la pasada Final de la Concacaf Liga de Campeones.

“Me quedo con (…) la estrella que más brilla, con la Concacaf, es el título más importante de Rayados. Si no ganábamos esa Final no sé que hubiera pasado con Rayados, no sé si nos hubiéramos podido levantar”, reveló.

Pizarro ya se encuentra listo para debutar con el Inter de Miami de la MLS.