Pochettino le cierra las puertas del PSG a Mbappé

Ciudad de México.- El técnico del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, descartó la salida de Kylian Mbappé y calló los rumores de su posible incorporación con el Real Madrid de España.

Pochettino recordó que Mbappé tiene contrato vigente con el cuadro parisino. Aclaró que en ningún momento se ha analizado la posibilidad de que deje a la institución.

“Lo veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada”, dijo el estratega,

“Yo no estoy en ese grupo de jugadores, nuestras charlas son todas futbolísticas. Tiene un año más de contrato si no renueva, y él me demuestra que está contento con nosotros también”, añadió.

Por otra parte, Pochettino no descartó la posibilidad de que llegue otra incorporación al cuadro francés.

“Hasta que el mercado no se cierre muchos rumores y muchas cosas pueden pasar, un club como el PSG está abierto a todo y a mejorar el equipo”.

Sobre el debut de Lionel Messi, Pochettino indicó que en las próximas horas definirá si cita o no al futbolista argentino cuando el club enfrente a la Jornada 3 este viernes ante el Brest.

🎙️ Mauricio Pochettino: "Si Donnarumma está convocado es porque puede tener la posibilidad de jugar." https://t.co/TcotHZjDG6 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 19, 2021

