Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández

Ciudad de México.- La carrera de Javier “Chicharito” Hernández estaría viviendo sus últimos capítulos con Chivas y como futbolista profesional.
El Club Guadalajara decidió no renovar su contrato al concluir el Torneo Apertura 2025, debido a la baja producción goleadora y a las polémicas recientes que han marcado su regreso al futbol mexicano.
Entre lesiones, críticas y redes sociales
El delantero de 37 años llegó a Chivas en enero de 2024 con la ilusión de cerrar su carrera en el equipo que lo vio nacer, sin embargo, desde el inicio las lesiones frenaron su desempeño.
Una rotura de ligamento cruzado retrasó su debut hasta febrero de ese año, cuando reapareció ante Pumas en el Estadio Akron.
En lo que va del 2025, Hernández Balcázar apenas suma un gol oficial, registrado el 12 de febrero contra el Cibao, en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Para un jugador que brilló en la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania) y La Liga (España), los números quedaron muy lejos de lo esperado.
La frustración deportiva vino acompañada de episodios extracancha y en la reciente derrota de Chivas 1-2 ante Cruz Azul, en la jornada 7 del Apertura 2025, la afición lo recibió con abucheos en el Estadio Akron, cuando ingresó al terreno de juego en los minutos finales del partido.
Comentarios polémicos y molestia de la afición
Los gestos del Chicharito en redes sociales se convirtieron en un dolor de cabeza para la directiva rojiblanca.
El 15 de agosto de 2025, Hernández publicó en Instagram un video en el que, entre risas, aseguró:
“Próximamente voy a dar cursos sobre las funadas, cursos para cómo lidiar con una funada, o cursos para cómo generar que te funen”.
Esta declaración fue criticada por la prensa y la afición, que le pidió concentrarse en recuperar su nivel deportivo.
A las polémicas digitales se sumaron cuestionamientos sobre actitudes catalogadas como “machistas”, lo que lo obligó a disculparse públicamente. Estas conductas terminaron por desgastar la relación con los seguidores y con la propia institución.
Chivas da vuelta a la página
El futuro de Hernández con Guadalajara se definió internamente semanas atrás.
El 20 de agosto de 2025, el diario deportivo Récord informó que la directiva del Club Guadalajara evaluó el rendimiento deportivo del Chicharito Hernández, así como su comportamiento fuera del campo y concluyó que no había condiciones para renovar su contrato.
La decisión deja al delantero sin club a partir de diciembre y hasta ahora, no ha confirmado si continuará su carrera en otra liga o si anunciará su retiro.
Una trayectoria marcada por contrastes
La historia de Javier Hernández tiene un lugar especial en el futbol mexicano. Máximo goleador histórico de la Selección Nacional, con paso por clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, Chicharito demostró que el talento mexicano puede brillar en los escenarios más exigentes.
Hoy, su trayectoria se acerca a un desenlace inesperado, marcado por las lecciones que deja la fama y la exposición pública. Más allá de los goles, la vida del Chicharito Hernández recuerda la importancia de la dignidad y el respeto en cualquier ámbito, valores fundamentales para la familia y el deporte.
El lado humano de Checo Pérez en su regreso a la F1
Ciudad de México.- El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 no solo significa una segunda oportunidad en la máxima categoría, sino también la posibilidad de demostrar que los valores humanos —respeto, humildad y compromiso familiar— son tan importantes como la experiencia técnica al volante.
El piloto mexicano fue presentado oficialmente como uno de los integrantes de Cadillac Formula 1 Team, escudería que debutará en 2026.
Junto con el piloto mexicano estará el finlandés Valtteri Bottas, con quien formará una dupla que combina veteranía y liderazgo.
La fortaleza de los valores en la pista
Checo Pérez se ha ganado un lugar en el automovilismo internacional no solo por sus seis victorias y más de 280 Grandes Premios disputados, sino también por su capacidad de mantener la calma en escenarios de alta presión.
En Cadillac, esa madurez será clave para guiar un equipo que inicia desde cero en la Fórmula 1.
“Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, dijo Checo Pérez, de acuerdo con el comunicado oficial de Cadillac.
La escudería estadounidense apuesta por esa mezcla de disciplina y carácter, cualidades que Pérez ha mostrado durante toda su carrera.
Experiencia que genera confianza
Tras una salida complicada de Red Bull en 2024, el futuro del piloto mexicano parecía incierto, sin embargo, su historial como el mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 lo mantuvo entre las principales opciones para nuevos proyectos.
“Creemos que su experiencia, su liderazgo y su capacidad técnica son realmente lo que necesitamos”, afirmó Dan Towriss, CEO del equipo de Cadillac y TWG Motorsports, según información publicada por la agencia Reuters.
Con Pérez y Bottas al frente, Cadillac busca establecerse como un equipo competitivo desde su primera temporada.
El respaldo de General Motors y una estructura operativa en Estados Unidos y Reino Unido refuerzan la seriedad del proyecto.
Familia y estabilidad, su mayor motor
Más allá de las estadísticas, Checo ha construido su carrera con un fuerte vínculo familiar.
Esa estabilidad personal le ha permitido afrontar momentos de presión y regresar con fuerza cuando otros lo daban por terminado.
“No tengo nada que probar; solo quiero volver a disfrutar de correr”, dijo el piloto mexicano en entrevista con Reuters.
Sus palabras reflejan a un piloto que prioriza la tranquilidad personal y el equilibrio emocional, elementos que pueden marcar la diferencia en la exigente temporada que Cadillac enfrentará en 2026.
Un proyecto con visión a largo plazo
La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 representa también un nuevo capítulo para el automovilismo estadounidense, pues el equipo busca convertirse en referente no solo por sus resultados, sino también por los valores que transmitirá a los aficionados.
“El equilibrio perfecto entre talento, madurez y ambición”, así definió el empresario Dan Towriss la incorporación de Pérez y Bottas al equipo de Cadillac.
Esa visión encaja con la imagen de Checo Pérez: un piloto con experiencia, cercano a la gente y con la capacidad de liderar un proyecto que trasciende lo deportivo.
Renata Zarazúa y el consejo de su madre detrás del histórico triunfo en el US Open
Ciudad de México.- Detrás del triunfo histórico de Renata Zarazúa sobre Madison Keys en el US Open está un secreto que no aparece en las estadísticas: una vida entera compartida con su familia, que se convirtió en motor, refugio y escuela de valores.
Desde niña, la originaria de la CDMX encontró en su padre y en su hermano los primeros entrenadores y en su madre el consejo oportuno para los momentos más duros.
“Tienes que ser la profesional que eres. Tienes que salir y darlo todo”, le dijo su mamá antes de salir a la cancha, según compartió la propia Renata tras el partido.
Esa voz, sumada al sacrificio de su hermano Patricio, quien renunció a su carrera para entrenarla, explican el carácter y la fuerza que la mexicana mostró en el Arthur Ashe Stadium, en Queens, Nueva York.
La constancia y el sacrificio, su mejor entrenamiento
La mexicana de 27 años no solo enfrentó a una campeona del Abierto de Australia, también a los nervios y la presión del escenario.
“Me desperté y tuve ganas de llorar, pero al entrar a la cancha encontré la manera de disfrutarlo”, confesó en conferencia de prensa.
El secreto de Zarazúa no es solo físico. Su vida familiar, marcada por disciplina y sacrificio, le dio el temple necesario para no rendirse en un partido que duró más de tres horas y que terminó 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5.
Respeto y dignidad en la cancha
Keys acumuló 89 errores no forzados, pero Zarazúa supo aprovecharlos con paciencia y respeto, sin perder la compostura en ningún momento.
La mexicana mostró que la dignidad en el deporte también consiste en saber esperar el instante correcto.
Después de consumar la victoria, lo primero que hizo fue agradecer al público y a los suyos.
“Sé que mi juego es un poco engañoso, pude escuchar las porras mexicanas y fue muy ‘cool’”, declaró con una sonrisa al micrófono central.
Una victoria que une a México
Zarazúa no solo avanzó a la segunda ronda, con esta victoria se convirtió en la primera mexicana en vencer a una jugadora del Top 10 en un Grand Slam desde hace tres décadas.
Su historia es la de una familia que convirtió nervios en constancia, sacrificio en fuerza y valores en victoria.
Más que futbol: el plan de FIFA para un Mundial 2026 con respeto y dignidad
Ciudad de México.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) presentó una estrategia inédita de derechos humanos para el Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.
El objetivo de la FIFA es que cada comité local diseñe un plan para erradicar la discriminación, priorizar la protección laboral, evitar la trata de personas y ayudar a personas sin hogar.
Plan sobre el papel ¿y luego qué?
Organismos defensores celebran que por primera vez haya un marco tan amplio.
“Pero es solo un plan. No se ejecuta solo”, dijo Jennifer Li, directora del Centro de Innovación en Salud Comunitaria del Instituto O’Neill, en una entrevista para la agencia AP News.
De acuerdo con AP, varios comités sede en Estados Unidos no cumplieron el plazo de marzo para entregar un borrador.
Por su parte, la FIFA aseguró que todos avanzan y esperan tener los planes finales listos antes del 29 de agosto.
Escenario político y social tenso en la Unión Americana
El ambiente en Estados Unidos suma presión: las políticas migratorias de Donald Trump, el despliegue de tropas en ciudades como Los Ángeles y restricciones que afectan a viajeros y trabajadores, generan desconfianza.
Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance hicieron un llamado urgente a la FIFA para exigir que se respeten los derechos de todos, desde aficionados hasta trabajadores, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.
¿Se aprende del pasado?
En el Mundial de Qatar 2022, surgieron denuncias de explotación laboral y condiciones extremas para los trabajadores migrantes y eso marcó un precedente y elevó la exigencia sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Además, el sindicato de la BWI, que afilia a más de 12 millones de trabajadores del ramo de la construcción, denunció que la FIFA impidió una inspección laboral en el estadio Azteca, que mantiene las obras de remodelación para albergar la justa mundialista, además de ser sede del partido inaugural.
El reto es evidente: ahora toca ver si en cada sede y obra los discursos se cumplen en los hechos.
Buenas intenciones y vigilancia ciudadana
La FIFA puso la dignidad humana entre sus prioridades, pero para convertir ese compromiso en algo tangible necesitará transparencia, seguimiento y presión desde la sociedad civil.
El futbol despierta pasiones, pero también responsabilidades. Si la FIFA cumple lo que promete, el 2026 podría marcar un antes y un después en derechos humanos.
Ni Las Vegas ni Nueva York: el sorteo del Mundial 2026 tiene una sede inesperada
Washington D.C.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apareció frente a las cámaras con la Copa del Mundo en sus manos y soltó la noticia que millones esperaban: ya hay sede y fecha para el sorteo del Mundial 2026.
El anuncio no fue solo un acto deportivo, también tuvo un aire de simbolismo y dignidad.
Con una sonrisa, Trump recibió el trofeo de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Es para ganadores y usted es un ganador”, le dijo Infantino al presidente de Estados Unidos, en medio de aplausos.
Washington D.C., la sorpresa que nadie veía venir
Aunque muchos daban por hecho que Las Vegas sería el lugar elegido, la revelación cambió las apuestas: el sorteo se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., un espacio más asociado a la cultura y al arte que al deporte.
Infantino aprovechó para subrayar el carácter histórico de este Mundial, el primero con 48 selecciones y 104 partidos, compartido entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
“Unimos al mundo, aquí en América”, afirmó el dirigente de la FIFA, subrayando que el evento será mucho más que fútbol.
Seguridad, logística y un mensaje de unidad
El propio Trump tomó la palabra para garantizar la seguridad y hospitalidad del evento.
“Será muy seguro. El jefe de la FIFA puede caminar por la calle con su esposa sin problema”, dijo el mandatario, resaltando la participación de la Guardia Nacional y el apoyo de agencias federales para blindar la cita.
La elección del Kennedy Center no solo simboliza la unión entre deporte y cultura, también abrirá una nueva oficina principal para la organización del Mundial en pleno corazón de la capital estadounidense.
Una cita que va más allá del deporte
El anuncio dejó claro que el futbol, más que un espectáculo, se convierte en un puente de encuentro entre culturas, pasiones y personas.
La emoción de ver a Trump con la Copa en sus manos, la solemnidad del Kennedy Center y las palabras de Infantino resaltaron que este Mundial no solo se juega en la cancha, también en la capacidad de unir y emocionar a la gente.
El 5 de diciembre no será solo el día de un sorteo. Será el inicio de una fiesta que promete ser histórica y que, desde Washington, marcará el rumbo de la mayor Copa del Mundo de todos los tiempos.
