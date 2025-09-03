Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández

Ciudad de México.- La carrera de Javier “Chicharito” Hernández estaría viviendo sus últimos capítulos con Chivas y como futbolista profesional.

El Club Guadalajara decidió no renovar su contrato al concluir el Torneo Apertura 2025, debido a la baja producción goleadora y a las polémicas recientes que han marcado su regreso al futbol mexicano.

Entre lesiones, críticas y redes sociales

El delantero de 37 años llegó a Chivas en enero de 2024 con la ilusión de cerrar su carrera en el equipo que lo vio nacer, sin embargo, desde el inicio las lesiones frenaron su desempeño.

Una rotura de ligamento cruzado retrasó su debut hasta febrero de ese año, cuando reapareció ante Pumas en el Estadio Akron.

En lo que va del 2025, Hernández Balcázar apenas suma un gol oficial, registrado el 12 de febrero contra el Cibao, en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para un jugador que brilló en la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania) y La Liga (España), los números quedaron muy lejos de lo esperado.

La frustración deportiva vino acompañada de episodios extracancha y en la reciente derrota de Chivas 1-2 ante Cruz Azul, en la jornada 7 del Apertura 2025, la afición lo recibió con abucheos en el Estadio Akron, cuando ingresó al terreno de juego en los minutos finales del partido.

Comentarios polémicos y molestia de la afición

Los gestos del Chicharito en redes sociales se convirtieron en un dolor de cabeza para la directiva rojiblanca.

El 15 de agosto de 2025, Hernández publicó en Instagram un video en el que, entre risas, aseguró:

“Próximamente voy a dar cursos sobre las funadas, cursos para cómo lidiar con una funada, o cursos para cómo generar que te funen”.

Esta declaración fue criticada por la prensa y la afición, que le pidió concentrarse en recuperar su nivel deportivo.

A las polémicas digitales se sumaron cuestionamientos sobre actitudes catalogadas como “machistas”, lo que lo obligó a disculparse públicamente. Estas conductas terminaron por desgastar la relación con los seguidores y con la propia institución.

Chivas da vuelta a la página

El futuro de Hernández con Guadalajara se definió internamente semanas atrás.

El 20 de agosto de 2025, el diario deportivo Récord informó que la directiva del Club Guadalajara evaluó el rendimiento deportivo del Chicharito Hernández, así como su comportamiento fuera del campo y concluyó que no había condiciones para renovar su contrato.

La decisión deja al delantero sin club a partir de diciembre y hasta ahora, no ha confirmado si continuará su carrera en otra liga o si anunciará su retiro.

Una trayectoria marcada por contrastes

La historia de Javier Hernández tiene un lugar especial en el futbol mexicano. Máximo goleador histórico de la Selección Nacional, con paso por clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, Chicharito demostró que el talento mexicano puede brillar en los escenarios más exigentes.

Hoy, su trayectoria se acerca a un desenlace inesperado, marcado por las lecciones que deja la fama y la exposición pública. Más allá de los goles, la vida del Chicharito Hernández recuerda la importancia de la dignidad y el respeto en cualquier ámbito, valores fundamentales para la familia y el deporte.

