“Por amor a la vida…Devuelve tu Tanque”, pide la Liga MX

Ciudad de México,— Ante la escasez de tanques de oxígeno medicinal que se ha presentado en medio de la pandemia por Coronavirus. La LIGA MX reforzó su apoyo a la campaña de sensibilización de la PROFECO, promoviendo los mensajes “Por Amor A La Vida… Devuelve Tu Tanque”.



En los estadios, y durante las transmisiones de los partidos de fútbol de la cuarta jornada del torneo, el fútbol mexicano se unió a esta solicitud.



La campaña de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) comenzó a difundirse con alta exposición en vallas publicitarias durante los partidos de la Jornada 4, Mazatlán vs. Pachuca, Chivas vs. Juárez, Cruz Azul vs. Querétaro, Pumas vs. Atlas, León vs. San Luis y Puebla vs Monterrey como parte de las acciones de responsabilidad social que tiene en marcha la LIGA MX.



El objetivo de la campaña es fomentar el llamado a devolver los tanques de oxígeno que ya no son utilizados para ayudar a la gente afectada por esta enfermedad.



Este mensaje conjunto es parte de las medidas de prevención que la LIGA MX está reforzando para evitar defunciones en los actores de nuestro fútbol, nuestra gran afición y la sociedad en general.



Desde el 21 de enero pasado, la LIGA MX se unió al llamado oficial, para que aquellas personas que no utilicen sus tanques de oxígeno medicinal puedan devolverlos a sus distribuidores con el fin de atender a más pacientes.



El llamado del fútbol nacional a la sociedad inició con una campaña en las redes oficiales de la LIGA MX, LIGA MX Femenil y LIGA Expansión MX, y ahora se amplió a los estadios durante los partidos de la Jornada 4 del Torneo Guard1anes Clausura 2021.



