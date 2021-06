Por aumento de contagios por Covid, Tokio cierra el “Fan Zone”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de la fractura que sufrió en el pómulo tras el combate con Saúl “Canelo” Álvarez, Billy Joe Saunders analiza la posibilidad de retirarse del boxeo profesional.

Saunders cayó ante el “Canelo” el pasado mes de mayo, y tuvo que ser operado por una fractura en el hueso orbital y pómulo.

La lesión se dio después de un uper del “Canelo” en el octavo round, que le impidió a Saunders continuar con la pelea.

“Al final del día, tengo 31 años, si no quisiera trabajar de nuevo, si quisiera quedarme sentado, si quisiera relajarme, podría hacerlo”.

“Si así lo hiciera, dediqué mucho tiempo al boxeo y he pagado mis deudas. Este deporte ha sido muy bueno conmigo”, añadió el británico.

“Tengo 31 años, no me han castigado, no me han golpeado fuerte ni tengo muerte cerebral, puedo hilar las oraciones, así que tengo que valorar mis opciones (…). Todo dependerá de si existe la pelea correcta”, añadió.

En entrevista con TalkSport, Saunders aceptó que “Canelo” fue superior durante el combate que disputaron el pasado mes de mayo.

“Es un peleador muy bueno, es un buen peleador, usa muchos trucos. Cuando me metí al ring con él pensé, ¿esto es todo?, pero pienso que todos suponen lo mismo cuando empiezan a pelear”, sentenció.

