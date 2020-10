Chivas buscará revancha tras las burlas de Emilio Azcárraga

Ciudad de México.- Después de disputarse el choque entre San Luis ante Mazatlán, este viernes continúa la actividad del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

En el estadio Victoria, Necaxa recibirá a los Diablos Rojos del Toluca y los Xolos de Tijuana enfrentarán a los Tuzos del Pachuca. La jornada del viernes concluirá con los Bravos ante Querétaro

Para el sábado, la actividad de la Liga MX iniciará a las 17:00 horas con el compromiso ente Atlas ante los Camoteros de Puebla.

En el estadio Olímpico Universitario, Pumas recibirá a las Chivas y en el BBVA, Monterrey hará frente a La Máquina de Cruz Azul.

El domingo solo habrá un partido de la jornada 16 de la Liga MX. América recibirá a los Tigres en el Estadio Azteca.

Hasta el lunes finaliza la fecha con el duelo entre los Esmeraldas de León ante Santos Laguna.

A continuación los horarios de los partidos de la jornada 16 de la Liga MX

Viernes

Necaxa vs. Toluca 19:30

Tijuana vs. Pachuca 21:06

FC Juárez vs. Querétaro 21:30

Sábado

Atlas vs. Puebla 17:00

Pumas vs. Chivas 19:00

Monterrey vs. Cruz Azul 21:06

Domingo

América vs. Tigres 17:30

Lunes

León vs. Santos 21:00

