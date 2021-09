Presume Caleb Plant que sí alcanzó a pegarle al “Canelo”

Ciudad de México.- El técnico mexicano y quien fuera futbolista de Chivas, Juan Francisco Palencia, rechazó que el Rebaño tenga desventaja por jugar con mexicanos.

Lo anterior, tras las declaraciones del exentrenador del Rebaño, Víctor Manuel Vucetich, quien señaló que era difícil dar resultados solo con jugadores nacionales.

“Trabajar con puros mexicanos es muy bonito, en Chivas tienen muy identificada la camiseta, hay jugadores que se les puede sacar mucho provecho, son seleccionados y acaban de ganar una medalla de Bronce”, señaló Palencia.

“Todos los equipos que tienen gran jerarquía (equipos grandes) deben tener grandes entrañas, no con ganar te garantiza tu puesto”, agregó en entrevista con W Deportes.

Por otra parte, Palencia señaló que la dirección deportiva que encabeza Ricardo Peláez, no tiene la culpa de los malos resultados del Rebaño.

“Ricardo Peláez no es culpable, él ha traído jugadores muy buenos, Chivas tiene plantel para ser protagonista. Yo creo que la experiencia y la juventud no deben pelearse con la capacidad, el futbol se va actualizando no puede depender de ninguna de las dos vertientes”.

Por lo pronto, Chivas sigue en busca de un técnico de cara a lo que resta del Apertura 2021.

