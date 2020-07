Promete Miguel Herrera uso de cubreboca para que lo dejen de estar “jodiendo”

Ciudad de México.- El técnico de América, Miguel Herrera, indicó que utilizará el cubrebocas durante los partidos de la Copa GNP para que lo dejen de estar “jodiendo”.

Las críticas se han acentuado en contra del timonel de las Águilas porque no utiliza dicho tapabocas durante los duelos.

“De repente que estén criticando que no traía cubrebocas, a ver… Los que estamos en el estadio, está comprobado que estamos sanos”.

“En America llevamos cinco análisis y para este torneo nos tomaron prueba tres días antes y todos negativos. Todos los que estamos salimos bien”, dijo Herrera.

En entrevista al sitio SINFILTROCONMZ, Herrera comentó que no es obligatorio que los técnicos en México utilicen la protección, “porque estamos utilizando un sistema europeo”.

“Estamos copiando el modelo de Europa, esos que los que inventaron en México”.

“Que solo en la haya cinco del cuerpo técnico en la banca y los jugadores en la tribuna, lo estamos copiando de Europa y el estatuto dice que no lo utilice el técnico”.

“Yo grito mucho, hago muchos gestos, chiflo y con el cubrebocas no me siento cómodo. Alrededor mío no hay gente, y sí, en el juego contra Pumas el auxiliar se metió conmigo, pero se acabó”.

“(Es peor) estar con el cubrebocas porque nos lo estamos subiendo y bajando, nos tocamos más la cara, todos los técnicos hacen eso”.

Pero para que “dejen de estar jodiendo, para los que les molesta, lo usaré, no pasa nada… Me lo bajaré y lo subiré”.