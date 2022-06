Pumas de flag football femenil conquistaron oro en Universiada

Ciudad de México.— La escuadra puma de flag football femenil se coronó campeona en la Universiada Nacional 2022, tras vencer en la gran final al Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Universidad, de Mexicali, Baja California, con marcador de 32-26.

Luego de superar con éxito la primera fase del certamen. Las felinas derrotaron a la Universidad Autónoma de Baja California por 28-19 en la ronda de cuartos de final, para después vencer en la semifinal al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Santa Fe, con pizarra de 34-20, antes del partido por el campeonato.

Por su parte, la entrenadora en jefe de la escuadra auriazul, María Eugenia Huerta, destacó la labor de sus jugadoras y consideró que esta medalla de oro es uno de los logros más anhelados para el flag football de la UNAM, y por ello tiene un valor significativo haberlo conquistado.

“Es algo que deseábamos mucho y tuvimos que trabajar con esmero para conseguirlo. En los años que he sido coach, era algo que nos faltaba por alcanzar y sin duda es de los logros más importantes. Estoy muy contenta por las jugadoras, porque no les ha sido fácil, han hecho grandes sacrificios y yo soy coach gracias a todas las que están junto a mí. Si no tuviera jugadoras, y si ellas no me hubieran ayudado a ganar, no habría sido posible esto”, manifestó la entrenadora.