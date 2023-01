Pumas rescindió el contrato de Dani Alves.

Ciudad de México.— Los 15 grupos ya están listos para la edición inaugural de la Leagues Cup 2023. La competencia oficial de Concacaf donde los 47 clubes, 18 de la LIGA MX y 29 de la MLS, jugarán en un torneo al estilo de la Copa del Mundo.

Clasificarán a tres clubes para la Liga de Campeones de Concacaf 2024. La edición inaugural de Leagues Cup tendrá lugar del 21 de julio al 19 de agosto de 2023.

Como campeón de la Copa MLS 2022, Los Ángeles Football Club clasificó directamente a los octavos de final de Leagues Cup 2023. El campeón de la LIGA MX, el Club de Fútbol Pachuca, se ganó el boleto como el campeón de la LIGA MX con la mayor cantidad de puntos combinados acumulados en las temporadas Clausura y Apertura. en el año calendario 2022.

Los grupos de Leagues Cup 2023 se basan en el desempeño de los clubes en 2022 junto con sus regiones geográficas. Los 15 grupos se dividirán en cuatro regiones: Oeste, Centro, Sur y Este. Cada región tendrá cuatro grupos, excepto Occidente, que tendrá tres grupos debido a la entrada de LAFC en la Fase Eliminatoria.

Pachuca ingresará a la Fase Eliminatoria en el Sur, en el lado opuesto del grupo del Campeón de la Copa MLS.

Los 15 mejores clubes de la MLS, sin incluir al campeón de la Copa MLS, se ubicaron primero en su región geográfica correspondiente. Los 15 mejores equipos de la LIGA MX, con base en las posiciones combinadas de Clausura 2022 y Apertura 2022, excluyendo al campeón de la LIGA MX.

Oeste

1.- Tigres UANL (N° 2 LIGA MX), Portland Timbers (N° 14 MLS), San Jose Earthquakes (N° 25 MLS)

2.- Monterrey (N° 3 LIGA MX), Real Salt Lake (N° 13 MLS), Seattle Sounders FC (N° 20 MLS)

3.- LA Galaxy (No. 7 MLS), Club León (No. 9 LIGA MX), Vancouver Whitecaps FC (No. 16 MLS)

Central

1.- América (N° 1 LIGA MX), Columbus Crew (N° 15 MLS), St. Louis CITY SC (N° 28 MLS)

2.- Puebla (N° 6 LIGA MX), Minnesota United FC (N° 10 MLS), Chicago Fire FC (N° 23 MLS)

3.- Chivas Guadalajara (No. 7 LIGA MX), FC Cincinnati (No. 9 MLS), Sporting Kansas City (No. 21 MLS)

4.- Nashville SC (N° 8 MLS), Toluca (N° 8 LIGA MX), Colorado Rapids (N° 17 MLS)

Sur

1.- Austin FC (N° 3 MLS), Mazatlán FC (N° 13 LIGA MX), FC Juárez (N° 16 LIGA MX)

2.- Santos Laguna (No. 4 LIGA MX), Orlando City SC (No. 12 MLS), Houston Dynamo FC (No. 24 MLS)

3.- Cruz Azul (No. 5 LIGA MX), Inter Miami CF (No. 11 MLS), Atlanta United (No. 22 MLS)

4.- FC Dallas (N° 6 MLS), Necaxa (N° 10 LIGA MX), Charlotte FC (N° 18 MLS)

Este

1.- Unión de Filadelfia (No. 1 MLS), Club Tijuana (No. 15 LIGA MX), Querétaro (No. 17 LIGA MX)

2.- CF Montréal (No. 2 MLS), Pumas (No. 14 LIGA MX), DC United (No. 27 MLS)

3.- New York City FC (No. 4 MLS), Atlas (No. 12 LIGA MX), Toronto FC (No. 26 MLS)

4.- New York Red Bulls (No. 5 MLS), Atlético de San Luis (No. 11 LIGA MX), New England Revolution (No. 19 MLS)

Cada equipo jugará dos partidos en la fase de grupos, y los dos mejores equipos de cada grupo, según lo determinen los puntos, avanzarán a los dieciseisavos de final de la fase eliminatoria. Ningún partido de la fase de grupos de la Leagues Cup terminará en empate. Si un juego está empatado después de los 90 minutos, el juego procederá a la tanda de penaltis.

El grupo y el calendario de Leagues Cup 2023 se anunciarán en los próximos meses.

La Leagues Cup inaugural constará de 77 partidos, comenzando el viernes 21 de julio y la final se llevará a cabo el sábado 19 de agosto. El torneo se jugará en los EE. UU. y Canadá. El campeón, así como el segundo y tercer lugar, se clasificarán para la Liga de Campeones de Concacaf y tendrán la oportunidad de ganar un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

