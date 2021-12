“Que acepten la derrota”: lanza Verstappen dardo a Mercedes

Ciudad de México.- La Concacaf dio a conocer los horarios de los partidos eliminatorios de cara a la Copa del Mundo de 2022, y en los que la selección mexicana buscará su boleto a la justa.

El primer compromiso del equipo que comanda Gerardo Martino será ante Jamaica en Kingston el 27 de enero a las 19:00 horas.

El domingo 30 de enero, el Tricolor se verá las caras con Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. Aún no se sabe si este compromiso será a puerta cerrada, tras la sanción que le impuso FIFA.

El compromiso se tiene contemplado que se dispute a las 17:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

Mientras que el miércoles 2 de febrero, México enfrentará el choque ante Panamá en el Estadio Azteca a las 7 de la noche.

A continuación el calendario completo de partidos

Jueves, 27 de enero de 2022

18:30 (18:30) Estados Unidos vs El Salvador – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

19:00 (19:00) Jamaica vs México – Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

19:05 (20:05) Honduras vs Canadá – Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

20:05 (21:05) Costa Rica vs Panamá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Domingo, 30 de enero de 2022

15:05 (15:05) Canadá vs Estados Unidos – Tim Horton Field, Hamilton, Canadá

17:00 (18:00) México vs Costa Rica – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

17:05 (18:05) Panamá vs Jamaica – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

18:05 (19:05) Honduras vs El Salvador – Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

Miércoles, 2 de febrero de 2022

19:00 (19:00) Jamaica vs Costa Rica – Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

19:00 (20:00) México vs Panamá – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

19:30 (19:30) Estados Unidos vs Honduras – Allianz Field, St. Paul, MN, USA

20:00 (21:00) El Salvador vs Canadá – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

*El país local aparece primero y en hora local (hora del este)

