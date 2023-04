Quedaron definidos los Cuartos de Final de la LIGA Expansión MX

Ciudad de México.— Terminó la Fase de Reclasificación en el Clausura 2023 de la LIGA Expansión MX.

Te puede interesar Todo lo que debes saber de la MLB Mexico City Series, los sietes datos del Gigantes vs. Padres

Cimarrones, Raya2, Tlaxcala y leones Negros accedieron a los Cuartos de Final y confirmaron a sus rivales para la siguiente etapa del torneo.



-Celaya vs Leones Negros

-Tapatío vs Tlaxcala FC

-Atlante vs Raya2

-Atlético Morelia vs Cimarrones



A falta de confirmar horarios y días de cada llave, como lo establece el reglamento de competencia, los encuentros se llevarán a cabo en ida y vuelta, a visita recíproca.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales