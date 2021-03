Quiere Benzema volver a jugar con Cristiano Ronaldo

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El atacante del Real Madrid, Karim Benzema, recordó que con Cristiano Ronaldo el equipo conseguía muchos goles, pero evitó hablar sobre la posibilida de que el portugués regrese a la institución blanca.

Bemzema indicó que dicha opción queda entre la directiva y el futbolista, y no depende ni del cuerpo técnico ni de los jugadores.

“Con Cristiano hemos hecho muchas cosas aquí en Madrid. Muchos goles y muchas asistencias, pero fue hace tiempo. Ahora juega en otro equipo. No soy el presidente ni el entrenador”, dijo.

“No sé si está bien o no en la Juve. ¿Jugar con él otra vez? Siempre se ha portado bien y ha marcado, pero no te puedo decir nada porque no soy el presidente”, agregó Benzema.

Después de la eliminación de la Juventus tras caer ante el Porto de Portugal, surgió el rumor de la posible salida de CR7 del cuadro italiano.

Sobre su renovación con el Real Madrid, Benzema comentó que ahora solo piensa en dar buenos resultados con el equipo.

“Yo voy día a día en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2022 y la puerta está abierta. Si el presidente me quiere renovar estoy aquí y espero seguir aquí”, sentenció.

