Raúl ‘Ratón’ Macias recibe certificado Oly Post mortem

Ciudad de México.— El legendario boxeador e ídolo del pugilismo nacional, Raúl “Ratón” Macías, recibió el certificado y distintivo OLY post mortem. Distinción otorgada por haber representado a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

Te puede interesar Arrancó el Australian Open, la primera función del tenis en el 2023

En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Olímpicos Mexicanos. Familiares del ex púgil nacido en Guanajuato, pero afincado en Tepito, Ciudad de México, desde la infancia, recibieron los documentos de manos del medallista olímpico Jesús Mena Campos.

Su esposa Yolanda Calderón y sus hijos Arturo y Yolanda Macías Calderón, asistieron a la Asamblea celebrada este sábado en el comedor del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

Contó con la presencia de Daniel Aceves Villagrán, impulsor de la entrega de reconocimiento; Carlos Padilla Becerra, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y María José Alcalá, presidenta del COM.

“Llevé una grata amistad con Raúl, con quien conviví. Era un gran personaje y parte de la cultura popular de nuestro país. Siempre fue un hombre sencillo, que sabía que el pueblo lo quería, por eso viajaba en metro con su guayabera, todo el mundo lo reconocía y todo mundo le pedía fotos y él nunca se negaba”, destacó Carlos Padilla Becerra, ex presidente del COM y amigo del legendario ex púgil.