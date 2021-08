Rayados tomó ventaja en la ida de la Concachampions

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— En lo individual y colectivo, son historias paralelas. Para los medallistas no hay antecedentes de crecimiento después del triunfo, de conquistar un metal, para las federaciones, se carece de una organización. El éxito esta cimentado en una generación espontanea.

Te puede interesar Lanza Miguel Herrera amenaza a sus jugadores

Antes de concluir la actividad de México en los pasados Juegos Olímpicos, el técnico de la selección mexicana de futbol, Jaime Lozano, y sin conocer el resultado final, ya había manifestado su intención de abandonar la responsabilidad como director técnico.

Y aunque no han pasado muchos días, el proceso rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de París 2014 será corto, y aún la Federación Mexicana de futbol no se ha manifestado al respecto. La continuidad en un proceso es lo ideal, pero no será ni la primera, ni la ultima ocasión en México, que se rompe un proyecto.

Sin un técnico, o un responsable del proceso olímpico, urge revisar los antecedentes inmediatos para no repetir los errores. Los últimos técnicos que han entregado buenos resultados al futbol mexicano, en lo individual no han tenido el éxito deseado.

No todo lo que brilla es Oro

El gran triunfo de un representativo mexicano a nivel internacional fue la medalla de oro en Londres 2012. El responsable de aquel equipo fue el experimentado Luis Fernando Tena, que antes de la justa olímpica, había conquistado títulos con Cruz Azul y Monarcas, teniendo solidas actuaciones con Jaguares y América, pero después del oro en Wembley, ya nada volvió a ser igual.

Con un oro en su curriculum, Tena tuvo oportunidades en varios equipos de la Liga MX, pero ya sin entregar los resultados deseados, ha tenido tropiezos muy marcados.

Dejo la cancha por el escritorio

Jesús Ramírez en el 2007 entregó al primera gran satisfacción para el balompié nacional. Apoyado de una notable generación de jóvenes futbolistas, Ramírez conquisto el título mundial en la categoría sub-17, hasta entonces, el primer triunfo de un representativo nacional. Permaneció en las selecciones menores, pero con el equipo sub-19 no pudo trascender en el mundial de la especialidad dos años después.

Con contadas oportunidades en la primera división, a excepción de su paso por el conjunto del América, Ramírez ha tenido más trascendencia como conferencista, que como técnico profesional.

Actualmente ocupa el cargo como Director Deportivo en el Club Universidad

Candil de la calle, oscuridad de su casa

El caso más critico es el del también campeón del mundo en la categoría sub-17. Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, nunca recibió la oportunidad en la primera división de México y actualmente se encuentra olvidado en el futbol centroamericano. Forjando su presente en Honduras, Gutiérrez tuvo algunas oportunidades en la división de plata del balompié nacional.

Bien vale la pena que el actual medallista de bronce, con los ejemplos antes mencionados se pueda y deba replantear su futuro. Probar fortuna en un terreno altamente competitivo o mantener su calidad a nivel formativo.

Se entiende que poder dirigir a un equipo de trascendencia nacional siempre debe de seducir, el probar fortuna en un banquillo a nivel profesional debe de ser suculento, pero hay quienes nacieron para formar futbolistas.

En el mundo es una especialización, lo hacen muy bien en Sudamérica, el ejemplo es José Néstor Pekerman, el argentino mas laureado con selecciones de limite de edad, pero a nivel profesional no tuvo el mismo éxito ni en México, ni en Argentina, ni en Colombia.

No te lo puedes perder Imparable el crecimiento en redes del PSG tras contratación de Messi

Lamentablemente el trabajo formativo en México no es bien valorado, ni en lo deportivo, ni en lo económico, por lo que los técnicos buscan el triunfo y un mejor futuro en el plano profesional, aunque el futbol este perdiendo un maestro en las aulas formativas.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales