Los Rayos del Necaxa electrocutan a Santos Laguna

Ciudad de México.- El técnico de Monterrey, Antonio Mohamed, aseguró que las críticas no le preocupan tras el mal inicio de campaña del cuadro regiomontano.

El “Turco” indicó que lo importante es que mantiene la credibilidad de los integrantes del plantel, y confía en que pronto recuperarán el nivel futbolístico que los llevó al título del Apertura 2019.

“No escucho ni leo nada, ni cuando me toca ser campeón ni cuando no me toca ganar”, comentó el técnico de Monterrey.

América, favorito sobre Monterrey

Aceptó que para el choque de este sábado ante América, el cuadro de Miguel Herrera parte como favorito.

“El América de local, siempre es favorito contra cualquiera. Visitando al América, ninguno de los equipos restantes es favorito, por eso es un buen escenario para ganar”.

“Estamos en un momento en donde se ven los hombres, donde hay que saber estar en las malas también”

“Es el momento donde a mí me gusta más, porque son los desafíos más lindos, cuando te dan por perdido y te ven fuera”, sentenció.

El choque correspondiente a la jornada 6 se disputará en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:00 horas.

