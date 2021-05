Real Madrid extiende contrato de Luka Modric

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El atacante del Atlético de Madrid, Luis Suárez, arremetió en contra del técnico del Barcelona, Ronald Koeman, al asegurar que no tiene “personalidad”.

Suárez salió del equipo blaugrana por diferencias con la directiva, se refugió con el Atleti y fue clave en el título que consiguió el equipo que comanda Diego Simeone.

“Koeman, después de decir que no contaba conmigo, luego me dijo ‘si mañana no se soluciona, voy a contar contigo’. Vi que no tenía personalidad”, confesó el uruguayo.

Reconoció que vivió momentos complicados porque tuvo que trabajar separado del primer equipo del Barcelona “sufrí cuando el Barça me mandaba a entrenar aparte”.

Suárez aseguró que no ha tenido ningún contacto con Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona y quien decidió que quedara fuera del equipo.

“No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça, pero yo estuve a punto de mandarles alguna fotito…”, agregó en entrevista para el programa El Partidazo de Cope.

Sobre la continuidad de Lionel Messi con al Barcelona, Suárez comentó que la mejor decisión es que se quede con el equipo.

Suárez agregó que su futuro inmediato es con el Atlético de Madrid “estoy feliz, encantado, y después del año que tuvimos es imposible decir que me voy”, sentenció.

