Rechaza Koeman preocupación en Barcelona por posible reducción de salarios

Ciudad de México.- El jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Rubens Sambueza, aseguró que los árbitros lo extrañarán cuando decida retirarse del futbol profesional.

Sambueza aceptó que es un jugador que siempre le está recordando a los silbantes que apliquen de manera correcta las reglas.

“Si son falta cobrarlas, si no son está bien, le digo a los árbitros, no pasa nada, el tema es que a veces dejo mal parado a mi equipo, no porque sea fastidioso, sino por mis compañeros”.

“Yo creo que el día que me tenga que ir del futbol mexicano o retirarme, los árbitros me van a extrañar y yo los voy a extrañar. Así como tenía discusiones con algunos, con otros me gustaría retirarme”, dijo a Futbol Picante.

Te puede interesar: Sambueza regresa al “infierno” para jugar con los Diablos

Sambueza aceptó que le hubiera gustado retirarse con la camiseta de América, sin embargo, ya es un deseo que es prácticamente imposible.

“Lo dije, por los años que he vivido en México, me hubiera gustado retirarme en el América, pero es imposible”.

“Hoy tengo la oportunidad de jugar en Toluca y respeto mucho al club, porque me abrió las puertas de nuevo, no sé en dónde me retiraré.”

“Tengo un sueño por cumplir, que es jugar con mi hermano, él ahora está en Colombia y nunca se sabe”, sentenció.

Síguenos en redes sociales