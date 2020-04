Recibe amenazas el exárbitro Edgardo Codesal

Ciudad de México.- El exárbitro Edgardo Codesal recibió ataques de varias personas que le desearon la “muerte” tras criticar a Diego Armando Maradona.

Condesal comentó que el “Pelusa” es una “persona despreciable” por la forma en que se comporta tanto dentro como fuera de la cancha.

En su cuenta de twitter, lamentó que se hayan registrado críticas en su contra.

Ante la ola de comentarios , insultos ( ya desde hace 30 años) de deseos de que se mueran mis hijos y mis nietos de Covid y así verme sufrir, xq dije que para mí Maradona es despreciable ver Def: no digno de aprecio ni estima. Para mi no lo es y ya !Dije que como jugador un crack — Edgardo Codesal (@EdgardoCodesal) April 26, 2020

“Ante la ola de comentarios, insultos (ya desde hace 30 años), de deseos de que se mueran mis hijos y mis nietos de COVID-19 y así verme sufrir por lo que dije, que para mí Maradona es despreciable, no digno de aprecio ni estima”, posteó.

“Para mí no lo es y ya dije que como jugador, un crack”, agregó.

El exsilbante no reculó en sus palabras y volvió a recalcar: “Como persona es despreciable. No puedo tener aprecio a alguien que me ha insultado durante 30 años”.

La historia de Codesal y Maradona explotó en la final de la Copa del Mundo de Italia 1990, cuando Argentina jugó ante Alemania, donde el campeón del Mundo cuatro años antes, insultó al público y luego encaró al colegiado en más de una ocasión y desde entonces se generó una enemistad que sigue presente.