Regañaron al comentarista Paco Villa por culpa de Sebastián Córdova

Ciudad de México.- El jugador de América, Sebastián Córdova, reveló que ejecutivos de Televisa le dieron un fuerte jalón de orejas al comentarista Paco Villa.

Lo anterior, debido a que Villa llamó “pecho frío” a Córdova el pasado mes de febrero “Si Córdova dejara de ser pecho frío, si tuviera la mentalidad de otros jugadores, lo que jugaría, y sobre todo, ¡dónde jugaría!. ¡Ojalá crezca! ¡Ojalá salga del marasmo en el que se ha metido! Al de mayor condiciones, hay que exigirle. Pienso”, posteó Villa.

Si Córdova dejara de ser pecho frío, si tuviera la mentalidad de otros jugadores, lo que jugaría, y sobre todo, ¡dónde jugaría!



¡Ojalá crezca! ¡Ojalá salga del marasmo en el que se ha metido!



Al de mayor condiciones, hay que exigirle. Pienso. https://t.co/P23ygTvE7H — Paco Villa (@Paco_Villa_) February 20, 2021

Córdova indicó que, por dicho comentario, hubo un fuerte regaño a Paco Villa “Yo no veo nada de eso en redes sociales”.

“Pero hubo una vez que Henry Martín me dijo: ‘Ya le llamaron la atención a ese verga’… y le digo: ‘¿a quién?’; y me dice: a Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa’… y yo ni sabía qué ped… Le dije: ‘está cul…’ y ya me lo enseñó Henry””, explicó Córdova.

Por otra parte, en entrevista con el youtuber “El Escorpión Dorado” , Córdova indicó que la medalla de bronce que consiguieron en Tokio le cambió la vida a todos los jugadores.

“Yo creo que la gente lo reconoció muy bien. Porque perdiendo con Brasil por penaltis como que la gente dice ni ped… Se sintió gacho porque no nos ganaron en partido, pero nos ganaron en penales, yo digo que es un volado”.

Por último, Córdova señaló que antes de ser futbolista, quería ser piloto de autos “Quisiera ser corredor”. Sí, bastante (me gusta la velocidad), desde chiquito tuve mis juego de ‘Need for Speed’. No sé si has visto las carrera de GT3, algo así, que con con Porsche, eso me gustaría”, sentenció.

Lee: Sebastián Córdova, el heredero del ‘10’ de las Águilas