¡Regresa el fútbol! La Bundesliga ya tiene fecha

Ciudad de México,—La fábrica de campeones mundiales no sólo presume cinturones que acreditan un título, también con orgullo celebra medallas olímpicas, como el bronce de Río 2016 que se colgó el “Chino” Rodríguez, con manufactura de “Don Nacho”.



El experimentado manager mexicano, Ignacio “Nacho” Beristaín, con la sapiencia de dicta la experiencia y sabedor del deber cumplido, platicó en charla virtual con el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, entre otros temas, rememoraron el boxeo aficionado, ese que tiene su recompensa cada cuatro años, en una cita olímpica.



Don “Nacho” recordó que la última vez que entrenó a un boxeador amateur fue justo previo a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, el oriundo de Chihuahua, Misael “El Chino” Rodríguez, prefirió entrenar en el gimnasio Romanza, antes qué en el Comité Olímpico Mexicano, la recompensa se dio en el Ring olímpico, cosechando para México medalla de bronce en la disciplina de boxeo.

El también entrenador del “Dinamita” Márquez, compartió cómo fue la llegada y estancia del pugilista chihuahuense en el gimnasio de la zona de Iztacalco,”Una anécdota muy reciente es que a pesar de que no quería seguir entrenando peleadores amateur, me llego ahí un muchacho a entrenar, a pedirme que lo entrenara, que a la postre gano la última medalla en la olimpiada de Brasil, conmigo estuvo cuatro o seis meses, fue “El Chino” (Misael Rodríguez) quien entrenó con nosotros, no entrenó con el equipo olímpico mexicano, entreno con nosotros”, puntualizó Beristaín.

La última y nos vamos: Beristaín

El manager fue claro al afirmar que la presea de Rodríguez, es la última aportación de Beristaín en el pugilismo amateur, “Es la última medalla que México obtuvo en los Juegos Olímpicos, en la última olimpiada, y fue el final de Nacho Beristaín en boxeo amateur, ya no más”, añadió categórico el miembro del salón de la fama del boxeo en Canastota, Nueva York.

Y es que el deseo de Beristaín de no volver a incursionar en el boxeo olímpico tiene su historia, el también manager del “Junior” recuerda que su decepción se debe a una situación que vivió en la justa de Moscú 1980. donde entreno a cuatro boxeadores, y los cuatro fueron despojados de sus respectivos triunfos, momentos contundentes que lo llevaron a tomar la determinación de mudarse al boxeo de paga y buscar mejor suerte en el profesionalismo.

“Yo lleve cuatro peleadores a Moscú, de los cuatro uno fue Gilberto Sosa, un mini mosquita bastante buen boxeador, Carlos González “El Pollo” en peso pluma, Daniel Zaragoza en peso gallo y Gilberto Román en peso mosca, íbamos muy bien y los cuatro estaban situados en Cuartos de Final, y nos robaron, algo que no quisiera recordar, una decepción grandísima”.

“Esta situación tuvo consecuencias para los jueces, eso obligo en ese año a que castigaran a más de 20 jueces internacionales, les quitaron el gafete, por las malas decisiones que dieron”, sentenció “Don Nacho”.

Foto Cortesía WBC (Alma Montiel)

HLG

