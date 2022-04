Ciudad de México.— Terminó la Fase Regular del Torneo Grita México C22 en la LIGA Expansión MX, el certamen culminó su primera etapa con 303 goles. Quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Reclasificación a la Fase Final.

Te puede interesar Resucita el Necaxa, los Rayos ‘electrocutan’ a San Luis

¡EL LÍDER GENERAL ⚽️🔥🤯!



Con 34 unidades, clasificados directo a #CuartosDeFinal y como la mejor defensiva del certamen, @AlebrijesOaxaca terminó en lo más alto de la clasificación general del #GritaMéxicoC22#Jornada17#LigaBBVAExpansiónMX #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/MyHW4QcD7Y — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) April 16, 2022



Los duelos de esta etapa en la LIGA Expansión MX, se llevarán a cabo a un encuentro durante la próxima semana.

¡LISTA LA RECLASIFICACIÓN 🏆🔝⚽️!



Así quedó definida la siguiente instancia del torneo, donde ocho clubes buscarán uno de los cuatro boletos restantes a los 4tos 🤓🤯🔥



¿Quiénes crees que avancen? pic.twitter.com/N9Xrt8EwNf — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) April 15, 2022

En duelo de matar o morir, estos ocho clubes buscarán su pase a los Cuartos de Final. Mineros, Cancún FC, Atlante, Cimarrones, Tapatío, Tepatitlán FC, Venados y Tlaxcala están en la Reclasificación. Se jugará la siguiente semana, con horarios y días por definir.

Mineros vs Tlaxcala FC



Cancún FC vs Tepatitlán



Atlante vs Venados



Cimarrones vs Tapatío



Los cuatro equipos que ya aguardan por conocer a su futuro rival y que calificaron directo a los Cuartos de Final de la LIGA Expansión MX son: Alebrijes, Leones Negros, Celaya y Atlético Morelia.



De igual forma, destacar que los líderes de goleo del Grita México C22 son Juan Machado, delantero mexicano de Raya2, Óscar Rai Villa de Cimarrones y Juan Angulo, de Tepatitlán, cada uno con ocho anotaciones en el torneo.

¡LOS LÍDERES DE GOLEO 🔝🔥⚽!



Tres delanteros se quedaron con el cetro de campeón de goleo en el #GritaMéxicoC22:



Óscar Rai Villa | @CimarronesFC



Juan Angulo | @TepatitlanFC



Juan Machado | @Raya2CFM #LigaBBVAExpansiónMX pic.twitter.com/8Hud6JrnGW — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) April 16, 2022

En este mismo sentido, la mejor ofensiva fue Atlético Morelia, con 24 anotaciones y la mejor defensiva, Alebrijes, el líder general, con trece anotaciones recibidas.

Los líderes de goleo de la LIGA Expansión MX



Juan Machado Raya2 8 goles Mexicano

Óscar Rai Villa Cimarrones 8 goles Mexicano

Juan Angulo Tepatitlán FC 8 goles Colombiano

Jesús Ramírez Atlético Morelia 7 goles Venezolano

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales