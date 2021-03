Revela Funes Mori que vivió horas de pesadilla

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Inter le saca 6 puntos al Milan tras su victoria ante una Atalanta 1-0 y el equipo Nerazzurri fue superior en el trámite y se afianza liderato.

Seis partidos consecutivos por Serie A y un invicto de 9 juegos para los de Antonio Conte.



Inter sacó una victoria en uno de los encuentros más difíciles que le quedaban, y venció 1-0 a Atalanta con el gol de Milan Skriniar al minuto 54, y se acercan cada vez más al título de la Serie A.

El Inter ganó ante el Atalanta tirando una sola vez a puerta, esto no pasaba desde 2009 ante el Udinese. Los locales continúan en lo más alto de la Serie A con 62 puntos, en el liderato de la liga.

Inter tiene una ventaja importante al sólo estar jugando un torneo en este momento de la temporada. Los lombardos son punteros de la Serie A y están invictos con sus rivales directos.

5 victorias consecutivas y 6 puntos de diferencia con el segundo en la Serie A.

63 goles a favor y 25 en contra después de 26 jornadas para asumir el liderato.

9 Triunfos

2 Empates

1 derrota



vs. Rivales directos

2-2 vs. Roma

2-0 vs. Juventus

3-1 vs. Lazio

3-0 vs. AC Milán

1-0 vs. Atalanta

Milan, Juventus, Atalanta y Roma, tienen compromisos internacionales. Juve y Atalanta en la final de Copa.

Tras la jornada 26, Inter en el liderato y así queda la clasificación en la Serie A:

Líder: Inter

Champions League: Milan, Juventus, Roma

Europa League: Atalanta

Conference League: Napoli

Descenso: Torino, Parma, Crotone.

7 victorias seguidas y 10 juegos sin perder

Inter en el liderato de la temporada busca su título 17 en la historia, el último lo ganaron en el 2010.



Foto cortesía Inter/ Serie A

