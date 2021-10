Revela “Gullit” Peña motivos que le impidieron seguir en Chivas

Ciudad de México.- Carlos “Gullit” Peña reveló que su salida de Chivas fue por problemas económicos por los que atravesaba la institución.

El futbolista indicó que en ningún momento tuvo algún roce con la directiva, ante el irregular rendimiento que tuvo con los rojiblancos.

“A mí me gusta la gente que habla las cosas como son, y Matías (Almeyda) siempre era de frente. Sigo teniendo muy buena relación con él. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada, me dijo: ‘Gullit, el club necesita dinero”.

“Ya nos salvamos del descenso; y Vergara e Higuera ocupan dinero, y eres el jugador que se les puede dar. Yo creo que ya no vas a estar en el club’”, dijo en entrevista con el portal SoyFiera.

“Gullit” Peña manifestó que no fue fácil dejar a una institución de la importancia de Chivas, sin embargo, no tenía otra opción.

“Estuve tranquilo, le dije que muchas gracias. Fui el tercer refuerzo, con ocho o nueve goles. Yo creo que para llegar como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso, y haber metido esa cantidad de goles, yo creo que estuvo bien. Quedé Campeón de Campeones contra Veracruz”, sentenció.

