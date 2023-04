Rinden homenaje al fútbol americano en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.— Con la participación de legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias. Este martes se llevó a cabo el evento “Un día de fútbol americano en la Cámara de Diputados”. El objetivo de reconocer la tradición y formación de valores que promueve esta disciplina deportiva.

En el patio central del Palacio Legislativo se llevó a cabo la exposición sobre la historia y presente del fútbol americano en México. La inauguración estuvo encabezada por el diputado federal por MORENA, Jaime Humberto Pérez Bernabe, quien fue el artífice de la realización del evento.

En tanto, Cesar Arturo Barrera Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, destacó el crecimiento de la práctica de dicha disciplina en el país.

La Liga de Futbol Americano de México fundada en 2016. Actualmente está conformada por 10 equipos con presencia en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México.

En el marco del evento, fueron galardonadas la selección mexicana femenil de Flag Football, quienes se llevaron el oro en el campeonato mundial, el año pasado en Birmingham, Inglaterra.

En representación de la escuadra, recibieron la distinción Ana Laura Rojano, capitana del equipo, así como las jugadoras Diana Flores, Rebeca Landa, entre otras.

Duranrte la inauguración de la exposición, el diputado por Acción Nacional, Romel Pacheco, destacó la necesidad de impulsar el desarrollo y creación de espacios deportivos, bajo la óptica de que destinar recursos económicos al deporte no es un gasto, sino una inversión.

“Hay que mejorar las políticas de nuestro país para más espacios deportivos y para que todos tengamos acceso al deporte, que no sea un privilegio, que todos los podamos hacer, independientemente del deporte que nos guste; al margen de que estamos en un reciente legislativo y en donde hay muchas fuerzas políticas, pero independientemente de esas batallas que pudiera ver en el pleno, hoy estamos reunidos todos los partidos políticos por ustedes y con ustedes; arriba el deporte, el deporte no es un gasto es una inversión”, comentó el también ex clavadista olímpico.