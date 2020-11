“Rocky” Hernández confía en noquear al texano Garza

Ciudad de México,— Brasil lidera las Eliminatorias de la CONMEBOL tras sumar puntaje ideal (12 Pts.). Los dirigidos por Tite no recibieron goles durante la doble jornada de noviembre (1-0 a Venezuela y 0-2 a Uruguay).



La Selección de Brasil presenta un invicto de 21 partidos en las Clasificatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de la FIFA (16 victorias y 5 empates).

Argentina finalizó el año en el segundo puesto de las Eliminatorias CONMEBOL (10 Pts.). Luego del empate con Paraguay y la victoria frente a Perú en la doble jornada. El combinado de Lionel Scaloni encabeza el ranking de situaciones de gol en el certamen actual.

Nicolás González y Giovani Lo Celso fueron las figuras de La Albiceleste en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias. Lautaro Martínez es el jugador con más infracciones recibidas en la competencia.

Luis Suárez de Uruguay, Arturo Vidal (Chile) y Ángel Romero (Paraguay) son los máximos artilleros de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Qatar 2022 (4 goles).

La Albirroja empató los 2 compromisos en la doble jornada de clasificatorias y continúa invicto. Gustavo Gómez es el futbolista con más minutos disputados en las presentes Eliminatorias.

Ecuador es tercero

Ecuador aplastó 6-1 a Colombia y cerró el 2020 en la tercera ubicación en el camino rumbo a Qatar 2022. El seleccionado de Gustavo Alfaro encabeza la tabla de goleadores (13). Registra 28.3% de eficacia en disparos.

Ángel Mena y Moisés Caicedo fueron determinantes en el gran desempeño alcanzado por el seleccionado ecuatoriano.

Arturo Vidal anotó los 3 tantos de Chile en la doble jornada de noviembre. El volante chileno, que anotó el 100% de sus goles durante los primeros tiempos, llegó a 16 festejos por Eliminatorias (ediciones 2010, 2014, 2018 y 2022).

Venezuela ganó por primera vez en casa ante Chile por las eliminatorias. Salomón Rondón, máximo artillero histórico de la Selección de Venezuela (31 goles), fue el autor del gol del triunfo 2-1 por la Jornada 4.

Es la peor doble eliminatoria para Colombia desde la creación del nuevo formato en 1998. El seleccionado cafetero no sumó puntos y recibió 9 goles en la doble fecha de noviembre (0-3 vs. Uruguay y 6-1 vs. Ecuador).

Peru y Bolivia ocupan las últimas posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Pedro Gallese (Perú) y Carlos Lampe (Bolivia) son los arqueros con mayor cantidad de atajadas en la competencia (17 y 12 respectivamente).

Foto cortesía Conmebol/ CBF

