Rodolfo Pizarro no será compañero de Messi

Miami.— Rodolfo Pizarro confirmó que ya no será jugador del Inter Miami, se rescindió el contrato del delantero. A pesar de que el mexicano tenía contrato todavía en la entidad ahora dirigida por el “Tata” Martino, el equipo le informó de su salida.

El mexicano confirmó en zona mixta que no seguirá con el Inter de Miami. Agregó que tiene ofertas en Liga MX, por lo que es su principal destino, aunque también hay interés de un par de clubes de la MLS.

“Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto”, declaró a los medios de comunicación.