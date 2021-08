Rueda la primera cabeza de la Liga MX; Altamirano fuera de Gallos

Ciudad de México.- El excampeón del mundo, Julio César Chávez, aseguró que sus hijos no le hablan por culpa de Saúl “Canelo” Álvarez.

En una entrevista para un canal de youtube, Chávez comentó que su familia se molestó porque subió al cuadrilátero al “Canelo” en el último combate que sostuvo.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan. Están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos”.

“El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació. Les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan”, apuntó.

Aceptó que no ha sido sencilla la relación con sus hijos Omar y Julio César Chávez Carrasco, y ahora se acentuaron después de su última pelea de exhibición.

“Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay siempre, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre… Ha sido muy difícil esa relación de mis hijos”, agregó.

Chávez aceptó que uno de los momentos más complicados de su vida fue cuando tuvo que internar a sus hijos en una clínica de rehabilitación.

“Ha sido duro porque yo a veces he tenido que internar a mis hijos y eso como padre duele mucho, pero yo pienso que todo va a salir bien pronto”, sentenció.