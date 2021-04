Rueda la tercera cabeza del torneo; queda fuera Pablo Guede

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El excampeón mundial de peso completo, el mexicano Andy Ruiz (33-2, 22KO’s), se encuentra enfocado y entrenando al 100 por ciento con el objetivo fijo de volver a al cuadrilátero y proclamarse campeón mundial.

Tras una pausa de 17 meses, Andy regresará al ring para enfrentar al contendiente mexicoamericano Chris Arreola, el próximo 1 de mayo en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.



“Aquí estamos entrenando duro, no quiero perder otra vez y seguir haciendo las cosas que no estaba haciendo bien. Ahora estoy trabajando con disciplina, me siento feliz, me siento fuerte y estoy listo para el 1 de mayo en el cuadrilátero y vamos a ganar esta pelea,” comentó Ruiz, quien trabaja bajo el mando de Eddy Reynoso.

“Eddy ve el potencial que tengo y me dijo que necesitaba ser disciplinado si iba a trabajar con él. No creo que nunca me haya dedicado al 100 por ciento hasta ahora. Estar con ‘Canelo’, con Ryan García, Óscar Valdez, rodeado de grandes campeones, grandes personas que están motivados, todos estamos en el mismo camino, nos ayudamos unos a otros. Así que estar aquí con Eddy es una bendición porque estamos aprendiendo cada día y estamos trabajando duro. Aprendí mucho de todos los entrenadores que he tenido y estoy agradecido con ellos. A Eddy le gusta perfeccionar cada golpe y cada movimiento en el ring. Ese nivel de detalle es algo que nunca había tenido en el cuadrilátero”, finalizó el peso completo Andy Ruiz.

Foto Cortesía WBC

